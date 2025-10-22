Speed Clash 2025 en vivo: el primer GP de creadores de contenido

GENERANDO AUDIO...

Reunirá a 20 creadores de contenido que competirán en una carrera de karts.

El Speed Clash 2025 será la primera carrera entre creadores digitales en el marco del Gran Premio de México. Organizado por el podcast Fórmula de 2 junto a Telcel, Claro Sports y Escudería Telmex, el evento reunirá a 20 participantes que competirán en una carrera de karts para definir a un solo ganador.

La competencia se llevará a cabo este miércoles 22 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y contará con invitados especiales como Giselle Zarur, Juan Fossaroli, Diego Mejía y Luis Chapulín Díaz. El evento podrá seguirse completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.