GENERANDO AUDIO...

SSPC emite recomendaciones en compra de boletos para el Mundial 2026. FOTO: Reuters

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones para prevenir fraudes en la compra de boletos y paquetes turísticos rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia, los ciberdelincuentes aprovechan el evento para ofertar entradas falsas, duplicadas o inexistentes en sitios web y redes sociales apócrifas.

Venta oficial de boletos del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) será la única entidad autorizada para la venta de entradas, a través de su portal oficial:

El proceso se realizará en diferentes etapas:

Registro inicial: hasta el 19 de septiembre en este enlace oficial

hasta el 19 de septiembre en este enlace oficial FAN ID obligatorio: requisito indispensable para adquirir boletos

requisito indispensable para adquirir boletos Selección de usuarios: el 29 de septiembre se notificará a los elegidos vía correo electrónico

el 29 de septiembre se notificará a los elegidos vía correo electrónico Compra de boletos: a partir del 1 de octubre mediante un link especial y métodos de pago autorizados

Se espera que sean anunciadas las siguientes fechas para la compra de boletos individuales. Es importante recordar que también la FIFA será la encargada de informar cuando son las etapas de la compra de boletos.

Paquetes turísticos falsos para el Mundial 2026

La SSPC advirtió sobre páginas clonadas que ofrecen paquetes turísticos falsos, supuestamente con boletos incluidos, hospedaje y transporte. Estos sitios buscan engañar a aficionados con ofertas anticipadas no reconocidas por la FIFA.

La institución exhorta a los aficionados a seguir estas medidas:

Desconfiar de ventas anticipadas no oficiales

no oficiales Confirmar que las páginas sean sitios autorizados por la FIFA

Usar métodos de pago seguros

Evitar comprar paquetes con entradas hasta que la FIFA los valide

Adquirir servicios solo en agencias registradas en el Registro Nacional de Turismo

Con estas acciones, la SSPC reiteró su compromiso en la prevención de ciberdelitos, estafas y extorsiones durante la justa mundialista.