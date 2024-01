Super Bowl 2024: cuándo es, show de medio tiempo y quién juega

El Super Bowl 2024 será uno de los eventos deportivos más importantes. Foto: AFP

Como cada año el Super Bowl 2024 será uno de los eventos deportivos más importantes que es seguido por millones de personas en el mundo por eso te contamos todos los detalles como cuándo es, quién es el show de medio tiempo y quién lo jugará.

Cuándo y dónde es el Super Bowl 2024

El Super Bowl 2024 representa el último partido de la temporada de la NFL y se disputa el trofeo Vince Lombardi en esta ocasión se jugará el 11 de febrero. El sitio elegido fue el Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas casa de los Raiders.

Cuándo y dónde ver el Super Bowl 2024 ¿Cuándo? Domingo 11 de febrero de 2024

Domingo 11 de febrero de 2024 ¿A qué hora? 17:30 horas

17:30 horas ¿En dónde? Allegiant Stadium, Las Vegas

Allegiant Stadium, Las Vegas ¿Dónde verlo? ESPN, Fox Sports y Canal 5

Quién jugará el Super Bowl 2024

Actualmente la temporada de la NFL se encuentra en la Ronda Divisional donde hay ocho equipos que buscarán avanzar en su camino hacia el Super Bowl 2024.

En la Conferencia Americana los duelos de la Ronda Divisional son: Baltimore Ravens vs Texas Texans; y Kansa City Chiefs vs Buffalo Bills

Mientras que en la Conferencia Nacional se enfrentarán San Francisco 49’s vs Green Bay Packers; y Detroit Lions vs Tampa Bay Buccaneers

Usher se presentará en el medio tiempo de Super Bowl

El cantante de Hip Hop, Usher, será el encargado del medio tiempo del Super Bowl LVIII el próximo mes.

En el trailer del show del próximo 11 de febrero llamó la atención los cameos de celebridades importantes, como LeBron James, J Balvin y Jung Kook de BTS, quienes podrían tener una participación especial en el show.

La expectación es muy elevada y su actuación llega justo 30 años después del lanzamiento de su primer disco llamado “Usher” que salió en 1994. Siete discos y decenas de premios después, el de Dallas es conocido mundialmente por canciones como Yeah!, My Boo, DJ Got Us Fallin’ In Love u OMG.

No es la primera vez que el rapero actúa en el Super Bowl, ya que en 2011 participó en un show de Black Eyed Peas como invitado, al igual que Slash.