Supernova: Orígenes... Alana, Gala, Franco y Escorpión pelean hoy; cómo ver

El evento Supernova Orígenes se realizará este domingo, un magno evento sobre peleas de box de exhibición que se desarrollará en el Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, en punto de las 17 horas.

Este inusual acontecimiento, que tendrá como combate estelar el Alana Flores vs. Gala Montes, también contará con la presentación de artistas como Christian Nodal, María Becerra y Gabito Ballesteros, entre otros.

¿Dónde y a qué hora ver en vivo Supernova Orígenes?

Fecha y hora ¿Cuándo? Domingo 17 de agosto de 2025

Domingo 17 de agosto de 2025 ¿A qué hora? A partir de las 17 horas (tiempo del centro de México)

A partir de las 17 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Palacio de los Deportes (CDMX)

Palacio de los Deportes (CDMX) ¿Dónde verlo? En las redes sociales de Supernova Strikers Amigo (en TikTok, YouTube y Facebook), así como por DAZN (gratis)

Horarios y presentaciones del Supernova Orígenes

Las personas que no lograron comprar su boleto para este evento, y que deberán ver el Supernova Orígenes por internet, podrán seguir la misma cartelera que se presente este domingo en el Palacio de los Deportes:

A las 17:00 horas | Pre-Show: alfombra + Peleas Preliminares

A las 18:00 horas | Inicio Supernova Strikers Amigo

A las 18:15 horas | Presentación de Alan Arrieta

A las 18:30 horas | Luis “Pride” vs. Shelao

A las 19:00 horas | Presentación de Xavi

A las 19:30 horas | Mercedes Roa vs. Milica

A las 20:00 horas | Presentación de Christian Nodal

A las 20:30 horas | Westcol vs. Mario Bautista

A las 21:00 horas | Presentación de Gabito Ballesteros

A las 21:30 horas | Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

A las 22:00 horas | Presentación de María Becerra

A las 22:30 horas | Alana Flores vs. Gala Montes

Aquí, serán dos las peleas que han llamado poderosamente la atención, la de Alana Flores vs. Gala Montes, y la de Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado, por lo que sus fans sin duda estarán apoyándolos en todo momento para salir vencedores.