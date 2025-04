Suspenden partidos de la Liga Argentina por la muerte del Papa Francisco

GENERANDO AUDIO...

Liga Argentina se suspende por muerte del Papa Francisco. Foto: AFP

Como una señal de respeto y por luto por la muerte del Papa Francisco, la Liga Argentina de futbol decidió suspender y reprogramar los partidos de este lunes.

A través de un comunicado, la Asociación de Futbol Argentino (AFA), decidió suspender todos los partidos programados para este lunes 21 de abril.

“Con mucho dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento del papa Francisco, nuestro padre Jorge Bergoglio, que a través de sus actos de vida se convirtió en el líder espiritual de millones de hombres y mujeres”, se puede leer en el comunicado.

La AFA señaló que el futbol argentino está envuelto en un “profundo pesar” por el fallecimiento del sumo pontífice.

“En señal de duelo, la Asociación del Fútbol Argentino suspende todos los partidos programados para el día de hoy, lunes 21 de abril, en todas sus competiciones”, se lee en el texto.

Los partidos reprogramados son tres del Torneo Apertura, dos de la Primera Nacional, uno de la Primera B Metropolitana y otros tres de la Primera C, todos ellos, menos el de Argentinos Juniors vs Barracas Central, que se adelantará, se jugarán este martes a la misma hora que estaban pautados para hoy.

Así quedan los nuevos horarios de los partidos:

Sacachispas vs. Acasusso (B Metro) 15:30

Centro Español vs. Luján (C) 15:30

Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas (C) 15:30

Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo (C) 15:30

Defensores de Belgrano vs. Temperley (PN) 17:10

Tigre vs. Belgrano (LPF) 19:00

Argentinos Juniors vs. Barracas Central (LPF) 19:00

Ferro vs. Atlanta (PN) 21:10

Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (LPF) 21:15

La AFA también anunció que a partir del martes 22 y hasta el domingo 27 de abril, se realizará un minuto de silencio previo a todos los encuentros, esto como señal de luto por la muerte del pontífice, a quien la federación describió como “un referente no solo espiritual, sino también futbolístico”.

Serie A también pospone partidos

Al igual que la Liga Argentina, los cuatro partidos de la Serie A programados para este lunes fueron suspendidos por la muerte de Francisco I a los 88 años, mientras que el Comité Olímpico Italiano (CONI) invitó a todas las federaciones deportivas a suspender sus competiciones programadas este día.

“Como consecuencia de la desaparición del Santo Padre, la Liga anuncia que los partidos de los campeonatos de Primera división y de los filiales fueron aplazados”, explicó la Lega Serie A, organizador del campeonato italiano de futbol, en un comunicado.

Los partidos aplazados son los siguientes: Torino vs Udinese, Cagliari vs Fiorentina, Genoa vs Lazio y Parma vs Juventus.

El Comité Olímpico Italiano (CONI), en un comunicado, invitó “a las federaciones nacionales y a todos los organizadores de pruebas a suspender sus competiciones de este lunes”.

El CONI pidió también respetar un minuto de silencio durante toda la semana.

El Giro de los Alpes ciclista, prueba que sirve para preparar el Giro de Italia, sí arrancó este lunes como previsto, respetando un minuto de silencio antes de la salida de la primera etapa.