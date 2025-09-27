¡Suspendido! El partido de Puebla vs Chivas cambia de día y hora por mal clima

GENERANDO AUDIO...

La Liga MX informó que el partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025, no pudo disputarse este viernes debido a las condiciones climáticas adversas en la ciudad de Puebla. La intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica alrededor del Estadio Cuauhtémoc obligó a suspender el encuentro por motivos de seguridad.

La decisión fue tomada en conjunto con Protección Civil, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los aficionados, jugadores y cuerpo arbitral. El organismo explicó que la medida se encuentra respaldada en el reglamento de competencia, que establece la reprogramación de partidos cuando ocurren situaciones consideradas como causa de fuerza mayor.

De acuerdo con la Liga MX, el compromiso se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el mismo escenario, el Estadio Cuauhtémoc. Con este ajuste, tanto Puebla como Guadalajara deberán modificar sus planes de preparación para afrontar el encuentro un día después de lo previsto.

La liga agradeció la comprensión de los aficionados y reiteró que la seguridad de quienes asisten a los estadios es una prioridad. Asimismo, destacó que se actuó con rapidez para definir la nueva fecha del partido y así garantizar que se cumpla con el calendario oficial del torneo.

