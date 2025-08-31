GENERANDO AUDIO...

Ganadores del Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 – Foto: Cuartoscuro

El XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 vio las victorias absolutas de los africanos Tadu Abate y Gudeta Borecha en las categorías varonil y femenil; los mexicanos José Frías y Brenda Osnaya se coronaron en las categorías de silla de ruedas.

El Huapango de Moncayo y el Jarabe Tapatío recibieron a los cuatro ganadores cuando llegaron a la meta en el Zócalo Capitalino tras salir desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en donde cerca de 30 mil competidores arrancaron una carrera llena de momentos emotivos.

Tadú Abate, el ganador del XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025

Etiopía acaparó el podio en las ramas varonil y femenil del XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025. Tadu Abate se proclamó ganador de su respectiva categoría con un tiempo de 2:11:15.

Tadu Abate – 2:11:17 Bernard Kipkorir – 2:11:28 Edwin Kiptoo – 2:13:17

Bekelech Gudeta Borecha, la ganadora del XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025

La también etíope Bekelech Gudeta Borecha se proclamó campeona del XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 con un tiempo de 2:28:35.

A diferencia de su compatriota, la corredora africana consiguió la victoria con una amplia diferencia con respecto al segundo lugar; Borecha lució exhausta al cruzar la meta en el Zócalo de la CDMX.

Bekelech Gudeta – 2:28:36 Lizaida Magariño – 2:32:47 Ruth Albert – 2:34:54

La peruana Thalia Valdivia llegó en segundo lugar, dando la cara por Latinoamérica, ya que subió a la segunda posición en los últimos metros de la competencia.

José Frías, el ganador de la categoría de silla de ruedas del Maratón de la CDMX 2025

José Frías consiguió el primer lugar del grupo de silla de ruedas del XLII Maratón de la CDMX Telcel 2025.

El poblano logró un tiempo de una hora 38 minutos y 48 segundos, con el que se proclamó ganador en el grupo de varonil en sillas de ruedas.

José Frías – 1:38:51 Marco Caballero – 1:41:14 Gonzalo Valdovinos – 1:45:08

Frías fue puntero de la categoría de silla de ruedas durante gran parte de la carrera, antes de la hora y media cruzó por la escultura del Caballito en Reforma, donde dio vuelta para dirigirse hacia el Zócalo.

¿Cuál es la historia de superación de José Frías?

José Frías tuvo un accidente al “irse de pinta” en la universidad con un amigo, el joven estiró el brazo y tocó un cable de alta tensión porque estaban jugando, por la descarga “voló” 15 metros ya que estaba haciendo tierra.

El joven ha contado que este accidente le cambió la vida y lo dejó sin moverse de la parte baja del cuerpo. Su madre fue su apoyo para levantarse de la cama.

Brenda Osnaya gana la categoría de silla de ruedas del Maratón de la CDMX 2025

En la categoría de silla de ruedas, la oriunda de Nuevo León, Brenda Osnaya, logró vencer la marca que se tenía en esta posición con 1:59:52, algo que el propio José Frías no pudo conseguir.

Brenda Osnaya – 1:59:52 Yeni Hernández – 2:06:18 Leticia Sánchez – 2:16:42

La regiomontana hacía ejercicio desde niña hasta que un accidente automovilístico estuvo cerca de cambiar su vida por completo. Sufrió un golpe duro al enterarse de que no podría volver a caminar, luego de perder la movilidad en las piernas.

Su sueño era representar a México en unos Juegos Olímpicos y esa aspiración se esfumó a raíz de su accidente.

Sin embargo, se convirtió en una histórica del deporte adaptado en el país al ser la primera mexicana en competir en la disciplina de para triatlón en unos Juegos Paralímpicos.

¿Cómo fue la premiación en el Zócalo de la CDMX?

Pasadas las 09:30 horas de este domingo, se llevó a cabo la premiación de las distintas categorías en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025.

Los primeros en ser reconocidos por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fueron los ganadores en la categoría de silla de ruedas.

Marco Antonio Caballero, segundo lugar de la categoría varonil de la silla de ruedas, tomó el micrófono para reclamar por la presencia de baches en la ruta y por los premios inferiores con respecto a las ramas absolutas.

Posteriormente, los podios de las categorías varonil y femenil fueron reconocidos con sus respectivas medallas y premios.