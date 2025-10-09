“Tashiro” Fierro enloquece contra “Bombi” Cordero y le tira una pata; pero ya ofreció disculpa

GENERANDO AUDIO...

“Tashiro” Fierro enloqueció en pleno combate de box. Foto: Getty

El boxeador Ángel “Tashiro” Fierro enloqueció contra Abraham “Bombi” Cordero y ante la mirada de todo mundo le propinó una fuerte patada, lo cual se hizo viral en redes sociales.

El incidente se produjo durante el tercer round de la contienda celebrada en el Auditorio Municipal de Tijuana, el pasado fin de semana, donde incluso el réferi trató de calmarlo.

Video de “Tashiro” Fierro

A falta de dos minutos por concluir el combate Ángel “Tashiro” Fierro enloqueció contra Abraham “Bombi” Cordero, pues quería golpearlo a como diera lugar, ya fuera con golpes y una patada, que es un movimiento prohibido dentro del boxeo profesional.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Conor McGregor es suspendido 18 meses por violar la política antidopaje de la UFC]

Luego del acometido, el pugilista de 26 años fue descalificado de inmediato y su rival fue asistido por parte de su equipo de trabajo, al tiempo que “Tashiro” al final fue calmado por el réferi.

“Bombi” Cordero quedó de rodillas y luego se tiró a la lona para recibir atención médica tras quejarse de la patada. “Tashiro Fierro” intentó colocarse nuevamente entre los primeros del ranking de su división. Hace unos meses perdió la oportunidad de enfrentar a Isaac ‘Pitbull’ Cruz en una revancha al no cumplir con el peso.

Sanción contra “Tashiro” Fierro

La Comisión de Box y Artes Marciales Mixtas de Tijuana suspendió “de manera indefinida” a “Tashiro”, y se especula que ese castigo le podría durar al menos seis meses, por lo que ya no tendría acción mínimo en lo que resta del año.

“Tashiro” ofrece disculpa

Luego de unos días, “Tashiro” Fierro finalmente ofreció una disculpa hacia “Bombi” Cordero, los asistentes que lo vieron en el ring y a la comisión: