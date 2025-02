La tenista británica Emma Raducanu identificó en pleno partido de un torneo en Dubai a un hombre que la había acosado por lo que rompió en llanto y detuvo el encuentro ante tuvo Karolina Muchova, el acosador fue retirado del público y vetado por la WTA.

La británica de 22 años, actual número 61 del mundo, perdía 2-0 durante el primer set contra la checa Karolina Muchova el martes cuando rompió en llanto, se acercó al árbitro central y se refugió brevemente tras la silla del juez.

Su rival Muchova se acercó para averiguar porque la vencedora del US Open 2021 había dejado de jugar, cuando Raducanu reapareció secándose lágrimas con una toalla.

La WTA explicó en un comunicado que la víspera de ese partido, el lunes, “Emma Raducanu había sido abordada en un lugar público por un hombre que demostró un comportamiento obsesivo”.

“Ese mismo individuo fue identificado en las primeras filas durante el partido de Emma el martes (…) y después fue excluido”, continuó la WTA, haciendo mención a un “incidente de seguridad”.

“Será vetado de todos los eventos de la WTA a la espera de una evaluación sobre su peligrosidad”, añadió la institución.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.



The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V