Terminó la Fase 1 para boletos del Mundial de 2026. Foto: AFP

La Fase 1 para boletos del Mundial de 2026 terminó la mañana de este viernes, luego de un periodo de 10 días donde las personas interesadas en adquirir tickets para el magno evento se registraron vía online.

Aquí se tomó en cuenta a los titulares de tarjetas Visa y que cumplían con ciertos requisitos que demandaba la FIFA. Dicho periodo comenzó el miércoles 10 de septiembre, a las 11:00 a. m. ET (17:00 CET) y finalizó este viernes 19 de septiembre a las 11:00 a. m. ET.

¿Qué sigue después de la Fase 1 para adquirir los boletos del Mundial?

Luego de que terminó el registro a la Fase 1 para boletos del Mundial de 2026, y tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores recibirán una notificación a su correo electrónico a partir del 29 de septiembre.

En ese aviso, se les asignará una fecha y hora para adquirir los tickets (pero estarán sujetos a disponibilidad). El periodo de asignación de horarios dará inicio el 1 de octubre.

¿Está garantizada la compra de boletos?

“El hecho de quedar seleccionado en el sorteo no garantiza la disponibilidad de boletos en el horario asignado. Una vez iniciada la venta, se ofrecerán boletos para partidos individuales para los 104 encuentros, así como boletos específicos por sede y por equipo.” FIFA

¿Además de la Primera Fase, se podrán comprar boletos del Mundial en otro momento?

Ahora que terminó la Fase 1 para boletos del Mundial de 2026, las personas que siguen interesadas en adquirir entradas aún podrán aspirar para conseguirlas, ya que la FIFA tiene planeado poner en marcha otras oportunidades de venta, señala el sitio web olympics:

Fase 2

Será del lunes 27 al viernes 31 de octubre, con opciones de compra desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

Fase 3

El proceso de selección será aleatoria y después del sorteo del 5 de diciembre se podrán adquirir boletos para juegos específicos.

Fase 4

Cuando se acerque el Mundial de 2026, el inventario restante se liberará por orden de llegada y reventa oficial en FIFA.com/tickets.

¿Cuál es el número máximo de boletos que se pueden comprar?

El máximo de boletos que pueden adquirirse por unidad familiar es de cuatro por partido, y de 40 para toda la competencia, siempre en función de la disponibilidad y los términos y condiciones vigentes, destaca la FIFA.