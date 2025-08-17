The Undertaker, Shawn Michaels y Triple H están en México por Triplemanía XXXIII

GENERANDO AUDIO...

¡Las leyendas de la WWE están en México para Triplemanía! – Fotos: Getty Images

Triplemanía XXXIII es el primer magno evento de la AAA, empresa mexicana de lucha libre, bajo el mando de World Wrestling Entertainment (WWE). Por esta razón, leyendas como Triple H, The Undertaker y Shawn Michaels se encuentran en la Ciudad de México este sábado 16 de agosto.

La empresa fundada por la familia McMahon adquirió a la empresa de los Peña en abril de este año y la decisión se anunció de manera oficial en la víspera de Wrestlemania 41.

¡Shawn Michaels, Triple H y The Undertaker en México!

A través de las redes sociales de WWE, se compartió una foto en la que Triple H, Shawn Michaels y The Undertaker están en la Arena Ciudad de México en la previa de Triplemanía XXXIII.

Cabe destacar que Triple H, cuyo nombre real es Paul Levesque, es el director de contenido de WWE, mientras que “HBK” es el Vicepresidente Sénior de Desarrollo de Talento y Creativo, razón por la que están en México.

Por su parte, The Undertaker ha sido parte de la alianza con AAA, pues en redes sociales trascendió que se ha encargado de supervisar los eventos en tierras mexicanas como el show del pasado 25 de julio en el Gimnasio Juan de la Barrera.

“El Fin de una Era” tiene un capítulo más en la CDMX

Shawn Michaels, Triple H y The Undertaker no solo son leyendas de la empresa estadounidense y parte de las decisiones creativas, sino que también pertenecieron a un momento icónico de Wrestlemania.

En la edición número 28 de la vitrina de los inmortales, HHH y Undertaker se enfrentaron en una “Hell in a Cell Match” para tratar de acabar con la racha invicta del enterrador. ¿La cereza en el pastel? Shawn Michaels como árbitro invitado.

Cabe destacar que “El Enterrador” fue el encargado de retirar al “Chico Rompecorazones” dos años antes en Wrestlemania 26, por lo que su participación en el combate de WM28 tuvo un tinte de nostalgia y revancha.

Dicho encuentro fue nombrado como “El Fin de una Era”, en el que los tres involucrados se abrazaron al filo del escenario después de la victoria de The Undertaker. Este fue uno de los últimos momentos cumbre en la carrera de los tres.

Horarios y cartelera de Triplemanía XXXIII

Este sábado 16 de agosto se llevará a cabo Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México y el evento comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Megacampeonato de AAA : El Hijo del Vikingo (c) vs Dominik Mysterio vs Dragon Lee vs El Grande Americano .

: . Mr. Iguana, Niño Hamburguesa & Lola Vice vs The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh & Raquel Rodríguez) (con Roxanne Perez) .

vs . Campeonato Reina de Reinas de AAA : Lady Flammer (c) vs Faby Apache vs Natalya .

: . Street Fight por el Campeonato Mundial en Parejas de AAA : Los Garza (Angel & Berto) (c) vs Psycho Clown & Pagano .

: . Campeonato Latinoamericano de AAA : El Mesías (c) vs El Hijo de Dr. Wagner Jr.

: Copa Triplemanía: Luchadores por confirmar.

Gracias a la adquisición de AAA por parte de WWE, diversas figuras de la empresa estadounidense participarán en la cartelera de esta noche como Dominik Mysterio, El Grande Americano, Natalya y Finn Bálor, entre otros.

Es pertinente mencionar que ambas marcas ya habían tenido un evento especial, cuando el 7 de junio se llevó a cabo Worlds Collide; además, luchadores de la “Tres Veces Estelar” ya debutaron en WWE como Mr. Iguana y Psycho Clown.