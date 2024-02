Tiago Volpi asegura que no insultó a los aficionados por lo que no tiene nada de que disculparse

EL Toluca fue eliminado de la Concachampions. Foto: Cuartoscuro

El Toluca fue eliminado en la primera ronda de la Concachampions ante el Herediano de Costa Rica en la bombonera, lo que desató el enfado de la afición que abucheó a sus jugadores, en especial al arquero brasileño, Tiago Volpi quien presuntamente había insultado a los aficionado, sin embargo, el guardametas salió a desmentir esa versión.

Al término del encuentro en el Estadio Nemesio Díez, la afición escarlata no escatimó en expresar su descontento abucheando al guardameta brasileño, por lo que diversos versiones aseguraron que Tiago Volpi intercambió palabras e insultos con los seguidores, un hecho que él niega rotundamente.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Tiago Volpi se defendió de las acusaciones: “Después de que llegué a mi casa me enteré por los medios de comunicación y personas que yo había insultado y tenido discusión con la afición de Toluca. Con todo respeto, no voy a permitir que la gente hable de cosas que no son verdades.”

El portero asegura que no insultó de ninguna manera a la afición de los Diablos, “salí molesto, pero por la eliminación, así como muchas veces lo he hecho en otros partidos que hemos perdido, salgo con la misma reacción enojado y fastidiado.”

“Todo fue al inicio del calentamiento que había una niña que estaba en esa zona, y me pidió los guantes, y yo le prometí que al final del partido se los daría. Al final del partido me acuerdo de la niña, fui a las gradas, simplemente le regalé el guante y me fui al vestidor. No hubo discusión ni insultos, así que no voy a permitir que hablen cosas que no son verdades”. Tiago Volpi

El arquero aseguró que no ofrecerá disculpas por supuestos insultos que no cometió.