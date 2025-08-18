Tigres veta a aficionados por campal tras partido con América

GENERANDO AUDIO...

Tigres vetan a tres aficionados. Foto: CUARTOSCURO

Los Tigres vetan a tres aficionados que participaron en la campal que se registró el pasado sábado por la noche, luego de concluir el partido ante las Águilas del América.

A través de sus redes sociales, el club felino indicó que se dio seguimiento al caso, y apoyarán a las autoridades de Nuevo León con cualquier información o material disponible.

Postura oficial de Tigres

Con relación a los hechos violentos que se presentaron al final del partido con América, se anunció que los Tigres vetan a tres aficionados, mismos que ya fueron detenidos y entregados a las autoridades:

“Del enfrentamiento presentado en la tribuna de Zona de Gol Norte se detuvieron a tres personas, Erick, de 24 años; Alberto, de 52 y Víctor, de 54 años, todos fueron identificados y consignados a las autoridades policiales de San Nicolás de los Garza.” Comunicado de Tigres

Así, el equipo de Nuevo León informó que tomó como medida interna, que a los tres aficionados se les retirará el abono y no se les permitirá el acceso de nueva cuenta al estadio.

Aficionado atacado

En tanto, la persona que fue agredida fuera del estadio, en las inmediaciones de la explanada de Rectoría, en cuanto el Club tuvo conocimiento del incidente envió paramédicos y personal de Protección Civil para atenderlo y apoyar en su traslado posterior a la Clínica 33 de San Nicolás de los Garza para su valoración.

Tras la revisión de los videos de seguridad, los Tigres pudieron identificar al agresor, por lo que entregarán a las autoridades la información correspondiente.

Rechazo a la violencia

Así como la Liga MX anunció su rechazo a la violencia, los Tigres reiteraron lo mismo, tanto dentro como fuera del estadio.

“Creemos firmemente que el futbol es un vehículo de unión y diversión para todos los aficionados, en donde las familias puedan disfrutar de un espectáculo sano y sin riesgos.” Comunicado de Tigres

Finalmente, el club hizo un llamado a su afición para demostrar que el Volcán (su estadio) es un espacio de unión, orgullo y pasión incomparable.