André-Pierre Gignac (Tigres) y Lionel Messi (Inter Miami). Foto: AFP

Tigres inaugura los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 ante el Inter Miami de Lionel Messi este miércoles 20 de agosto desde el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

El equipo regiomontano, dirigido por Guido Pizarro, tienen la encomienda de ganarle al equipo de la MLS, quien tiene en duda la participación de Messi.

Fecha y hora de Tigres vs Inter Miami ¿Cuándo? Miércoles 20 de agosto de 2025

Miércoles 20 de agosto de 2025 ¿A qué hora? 18: 00 horas

18: 00 horas ¿En dónde? Chase Stadium de Fort Lauderdale

Chase Stadium de Fort Lauderdale ¿Dónde verlo? Apple TV

¿Cómo llegan Tigres e Inter Miami a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

En la primera etapa del torneo Tigres derrotó en su primer encuentro a Houston Dynamo con una goleada 4 a 1, después vencieron a San Diego FC 2 goles a 1, pero cayeron en su último juego contra LAFC.

Por su parte, Inter Miami comenzó el torneo con una victoria ante Atlas 2 a 1 con gol de último minuto, un empate a 2 tantos en tiempo regular (y victoria en penales) ante Necaxa y finalmente se llevó los 3 puntos contra Pumas gracias a un marcador 3 a 1.

¿Quién ganará, según la IA?

Khel Now vislumbra un marcador Inter Miami 3‑2 Tigres , destacando que si Messi está en condiciones puede marcar la diferencia, pero que Correa será muy peligroso.

vislumbra un marcador , destacando que si Messi está en condiciones puede marcar la diferencia, pero que Correa será muy peligroso. SportsMole también proyecta una victoria para los Herons, aunque más ajustada: 2‑1 .

también proyecta una victoria para los Herons, aunque más ajustada: . Sitios como NewsNet5 y WinDrawWin coinciden en que Inter Miami ganará, con un partido de muchos goles y más de 2.5 en total.

y coinciden en que Inter Miami ganará, con un partido de muchos goles y más de 2.5 en total. En contraste, BallPrediction.com ofrece una estimación más equilibrada: 32 % de probabilidad de victoria para cada equipo y 36 % de empate, proyectando un 2‑2.

El resto de los partidos de los cuartos de final

La jornada del miércoles depara el resto de choques de cuartos de final de la Leagues Cup, competencia de un mes de duración que se definirá la final el 31 de agosto.

Toluca, vigente campeón de la Liga MX, fue también el mejor representante azteca en la primera fase.

Los pupilos del argentino Antonio Mohamed perseguirán el pase a las semifinales (26 y 27 de agosto) frente al Orlando City del delantero colombiano Luis Muriel en un partido que se disputará en el estadio de Los Angeles Galaxy.

Seattle Sounders, única escuadra en ganar sus tres partidos de la primera fase, recibirá en su cancha al Puebla y el Galaxy, vigente campeón de la MLS, será también anfitrión frente al Pachuca.