Tigres vs Monterrey en vivo la Liga MX 2025: Resultado y goles jornada 15; Clásico Regio al momento

Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos a una edición más del Clásico Regio. Tigres recibe a Monterrey en el Volcán para disputar la jornada 15 del Clausura 2025 de la Liga MX. Los felinos son séptimos de la general con 26 puntos, mientras que Rayados es octavo con 22 unidades.

Este partido tendrá un sabor especial, ya que el conjunto de Guido Pizarro sigue con vida en la Concachampions y poco a poco está dando grandes resultados. Por su parte, los de Martín Demichelis tienen al experimentado Sergio Ramos en la defensa, pero no contarán con Sergio Canales quien no entrenó con el equipo al no recuperarse de la herida que sufrió tras la discusión con el técnico argentino.

