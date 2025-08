Todos los triunfos y logros en la carrera de Isaac del Toro

GENERANDO AUDIO...

¡Una actuación histórica de Isaac del Toro en el Giro de Italia! | Foto: Reuters

Isaac del Toro es un ciclista mexicano que, tan solo con 21 años, ya acumula logros importantes como el subcampeonato del Giro de Italia 2025; sin embargo, este no es el único triunfo del originario de Ensenada, Baja California, en sus dos años de trayectoria profesional.

Su más reciente título fue en el Circuito de Getxo 2025, en donde aprovechó el apoyo de su compañero Juan Ayuso para cruzar la línea de meta totalmente tranquilo y con los brazos alzados. Ahora, el ensenadense buscará adueñarse de la Vuelta a Burgos 2025 del 5 al 9 de agosto.

Todos los triunfos de Isaac del Toro hasta la fecha

El llamado “Hijo de Ensenada” debutó profesionalmente en 2023, cuando ganó el Tour de l’Avenir, también conocido como el Tour de Francia Sub-23.

Y aunque fue acumulando triunfos a partir de ahí, la figura de Isaac del Toro escaló a un nivel diferente cuando se puso la Maglia Rosa del Giro de Italia 2025 y se proclamó subcampeón de la competencia.

Estos son todos los títulos que el mexicano puede presumir hasta la fecha, según el portal oficial de los Juegos Olímpicos:

1° del Tour de l’Avenir o Tour de Francia Sub-23 2023

del o Tour de Francia 2023 1° de la Vuelta a Asturias 2024

de la 2024 1° en Milano-Turín 2025

en 2025 1° en Tour de Austria 2025

en 2025 1° en La Clàssica de les Terres de l’Ebre 2025

en 2025 1° en el Circuito de Getxo 2025

Fuente: Olympics.com

Además, puede presumir haber terminado el Down Under de 2024 en tercer lugar y el segundo puesto de la Prueba Villafranca-Ordiziaco Klasikoa 2025; sin embargo, su logro más importante no fue un primer lugar, sino la segunda plaza del Giro de Italia.

Todos los logros del mexicano en el Giro de Italia 2025

Isaac del Toro no llegó al Giro de Italia como favorito; sin embargo, después de la séptima etapa de la competencia, el nombre del ensenadense comenzó a retumbar y cosechó los siguientes logros en un solo año:

Subcampeón del Giro de Italia 2025

“Maglia Bianca” (Mejor ciclista menor de 25 años)

Once etapas con la “Maglia Rosa”

Un triunfo

Seis podios totales

Cabe destacar que llegó a la penúltima etapa del Giro de Italia con la “Maglia Rosa“, color distintivo del líder general de la competencia; sin embargo, Simon Yates hizo una carrera excepcional y llegó a Roma con el liderato y el título asegurado.

Al final del sábado 31 de mayo, el británico superó al mexicano por 3 minutos y 56 segundos; el tercer lugar general se quedó en las manos del excampeón Richard Carapaz, ciclista de origen ecuatoriano.

Otros logros y triunfos de Isaac del Toro

Además de los trofeos, Isaac del Toro ha consumado triunfos inéditos en la historia del ciclismo mexicano, pues fue el primer mexicano en ganar el Tour del Porvenir y ganar todas su clasificaciones:

Clasificación general

Por puntos

De montaña

Mejor joven

También logró la mejor marca para un mexicano (38:06.53) en la prueba contrarreloj individual en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, categoría Sub-23, superando a Ignacio Sarabia en 2005 (49:40 minutos).

Del Toro no solo fue el ciclista más joven y el primer mexicano en ganar la clásica Milano-Turín, sino que su participación histórica en el Giro de Italia le sirvió para romper récords, pues fue el ciclista más joven en mantener la maglia rosa por más tiempo.

Cabe destacar que también fue el primer mexicano en ganar el Tour de Austria y la Clásica Terres de l’Ebre, campeonatos que disputó este año.

¿Quién es Isaac del Toro?

Originario de Ensenada, Baja California, Isaac Del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 y ha estado vinculado al ciclismo desde temprana edad, motivado por sus padres, según el portal oficial de los Juegos Olímpicos.

Su formación abarcó desde el ciclismo de montaña y el ciclocross hasta las rutas de alta competencia. Esta pasión lo llevó a dejar su tierra natal para abrirse camino en Europa.

En 2019 se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team, una escuadra basada en San Marino compuesta por ciclistas mexicanos que buscan proyectarse en el ámbito internacional.

Su carrera despegó en 2023 al ganar el Tour de l’Avenir, considerado el Tour de Francia para corredores Sub-23, lo que le valió un lugar en el equipo UAE Team Emirates.

El logro más importante del mexicano es el subcampeonato obtenido en el Giro de Italia 2025, considerando que esta fue la primera vez que compitió en uno de los eventos de ciclismo más importantes del mundo.

En entrevista con Claro Sports por W Radio, el llamado “Torito” aseguró que tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Si tengo la condición y la oportunidad de ir, claro que estaría ahí para representar a México“.