Toluca exhibe a Rayados al golearlo en el Nemesio Díez

GENERANDO AUDIO...

Histórica goleada de Toluca a Monterrey. Imago 7

Toluca goleó 6-2 a Monterrey en el Estadio Nemesio Diez y alcanzó el subliderato del Apertura 2025 gracias a su mejor diferencia de goles. Paulinho fue determinante al marcar tres anotaciones, mientras que Nicolás Castro contribuyó con dos tantos. Monterrey inició con ventaja gracias a Germán Berterame, pero Sergio Ramos falló un penal que pudo ampliar la diferencia y dio paso a la reacción local.

Jesús Angulo, Paulinho y Nicolás Castro dieron la vuelta al marcador antes de la media hora de juego. Oliver Torres descontó para Rayados, aunque Paulinho volvió a aparecer antes del descanso. En la segunda mitad, el portugués completó su hat-trick y Castro selló la victoria. Toluca recibirá a Mazatlán en la jornada 11 y Monterrey enfrentará a Santos. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM