Toluca se lleva la Campeones Cup 2025 ante LA Galaxy

GENERANDO AUDIO...

Con gol de último minuto, los Diablos Rojos derrotaron a LA Galaxy. Imago 7

El Deportivo Toluca conquistó la Campeones Cup 2025 tras imponerse 3-2 al LA Galaxy en un partido lleno de dramatismo que se resolvió en tiempo añadido. Los angelinos tomaron ventaja con un penal de Diego Fagúndez, pero Nicolás Castro devolvió la esperanza a los Diablos con un disparo lejano en el arranque del segundo tiempo. El encuentro se volvió de ida y vuelta, con opciones para ambos equipos, incluyendo un gol anulado a Paulinho por fuera de lugar.

En la recta final, Gabriel Pec volvió a adelantar a Galaxy, pero la reacción escarlata no se hizo esperar. Franco Romero empató tras un balón suelto en el área y, ya en el tiempo de compensación, Federico Pereira selló la remontada con un remate en el área chica tras asistencia de Helinho. Con esta victoria, Toluca se convirtió en el tercer club de la Liga MX en ganar la Campeones Cup. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM