GENERANDO AUDIO...

Alexis Vega (Toluca) y Luis Muriel (Orlando City). Foto: AFP

Toluca se medirá ante el Orlando City en el segundo partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. El encuentro se realizará este miércoles 20 de agosto desde el Dignity Health Sports Park, Carson, California.

Los comandados por Antonio Mohamed se colocaron como el mejor equipo de la Liga MX en la primera fase de la Leagues Cup, por lo que buscará reafirmar esta contundencia y pasar a la siguiente ronda.

Fecha y hora de Toluca vs. Orlando City ¿Cuándo? Miércoles 20 de agosto de 2025

Miércoles 20 de agosto de 2025 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Dignity Health Sports Park

Dignity Health Sports Park ¿Dónde verlo? TUDN y N9EVE

¿Cómo llegan Toluca y Orlando City a los cuartos de final de la Leagues Cup 2025?

Toluca llega de forma invicta a esta edición de la Leagues Cup ganando su primer encuentro en penales a Columbus Crew (4-2), después derrotó a Montréal 2-1 y para terminar su racha ganadora venció a NYC FC 2-1.

Por su parte, Orlando City perdió en su primer encuentro ante Pumas en penales 4-3, mientras que venció a Atlas 3-1 y en su tercer partido goleó a Necaxa 5-1.

¿Quién ganará el partido, según la IA?

WinDrawWin anticipa un empate 1‑1, señalando alta confianza en ese resultado. Estiman probabilidades de 45 % al empate, 25 % a favor de Toluca y 30 % para Orlando City, además de prever que ambos equipos marcarán y que habrá menos de 2.5 goles.

Livetipsportal presenta una previsión respaldada por IA, indicando que Toluca es una opción sólida para ganar, y sugiere apostar también al mercado de “ambos equipos marcarán”.

BallPrediction.com proyecta un marcador final de 2‑1 a favor de Orlando City. Sus estimaciones dan un 46 % de probabilidad de victoria para Orlando City, 32 % para Toluca y 22 % de empate; también calculan un 76 % de probabilidad de más de 2.5 goles y 69 % de que ambos equipos anoten.

Forebet, utilizando algoritmos estadísticos, también favorece a Toluca, con una predicción de 1‑2, es decir, victoria para los mexicanos.

GamblingNews.com prevé un empate al final del tiempo reglamentario, anticipando que la definición se dará en los penales, y ve a Toluca como probable ganador en esa instancia.

Investigadores como WSN opinan que Toluca tiene cierta ventaja, especialmente por su consistencia ofensiva. Recomiendan apostar por Toluca ML (moneyline), destacando que el equipo no ha mantenido portería invicta en sus últimos 12 partidos.