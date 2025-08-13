Toluca vs. Pumas: fecha y hora del partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 y quién ganará, según la IA

GENERANDO AUDIO...

Toluca recibe a Pumas en la Jornada 5. Foto: Especial

Toluca y Pumas se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, y el duelo promete intensidad y goles.

Fecha, hora y dónde ver Toluca vs. Pumas ¿Cuándo? Sabado 16 de agosto de 2025

Sabado 16 de agosto de 2025 ¿A qué hora? 21:00

21:00 ¿En dónde? Estadio Nemesio Diez

Estadio Nemesio Diez ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

¿Por qué es importante este partido?

El Apertura 2025 ha arrancado con mucha competencia en los primeros puestos, y tanto Toluca como Pumas llegan con planteles sólidos y aspiraciones de liguilla. Los Diablos Rojos han mostrado un fútbol ofensivo de la mano de su delantera letal, mientras que los universitarios necesitan consolidarse y no quedar atrás.

En torneos recientes, los choques entre ambos han sido parejos, aunque Toluca ha tenido una ligera ventaja jugando en casa.

Antecedentes

En los últimos cinco enfrentamientos directos, Toluca ha ganado un partido, Pumas igual uno y han empatado en tres ocasiones. El último duelo fue en el Clausura 2025, con un empate 1-1 en Ciudad Universitaria.

El actual campeón defenderá su título y espera imponerse ante unos Pumas que no han podido consolidarse y que al parecer les falta un delantero.

¿Quién ganará, según la IA?

De acuerdo con una simulación realizada por inteligencia artificial, Toluca parte como favorito debido a su localía, mejor inicio de torneo y dominio en enfrentamientos recientes. La IA otorga un 57% de probabilidad de victoria para Toluca, un 25% para Pumas y un 18% para el empate.

Posibles marcadores