Próximos partidos

Toluca vs. Pumas: fecha y hora del partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 y quién ganará, según la IA

| 18:12 | Aldo Flores | Uno TV
Toluca Pumas
Toluca recibe a Pumas en la Jornada 5. Foto: Especial

Toluca y Pumas se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX. Ambos equipos buscan consolidarse en la parte alta de la tabla, y el duelo promete intensidad y goles.

Fecha, hora y dónde ver Toluca vs. Pumas

  • ¿Cuándo? Sabado 16 de agosto de 2025
  • ¿A qué hora? 21:00
  • ¿En dónde? Estadio Nemesio Diez
  • ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

¿Por qué es importante este partido?

El Apertura 2025 ha arrancado con mucha competencia en los primeros puestos, y tanto Toluca como Pumas llegan con planteles sólidos y aspiraciones de liguilla. Los Diablos Rojos han mostrado un fútbol ofensivo de la mano de su delantera letal, mientras que los universitarios necesitan consolidarse y no quedar atrás. 

En torneos recientes, los choques entre ambos han sido parejos, aunque Toluca ha tenido una ligera ventaja jugando en casa.

Antecedentes

En los últimos cinco enfrentamientos directos, Toluca ha ganado un partido, Pumas igual uno y han empatado en tres ocasiones. El último duelo fue en el Clausura 2025, con un empate 1-1 en Ciudad Universitaria.

El actual campeón defenderá su título y espera imponerse ante unos Pumas que no han podido consolidarse y que al parecer les falta un delantero.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tigres vs. América: fecha, hora, dónde ver el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 y quién ganará, según la IA]

¿Quién ganará, según la IA?

De acuerdo con una simulación realizada por inteligencia artificial, Toluca parte como favorito debido a su localía, mejor inicio de torneo y dominio en enfrentamientos recientes. La IA otorga un 57% de probabilidad de victoria para Toluca, un 25% para Pumas y un 18% para el empate.

Posibles marcadores 

  • Toluca 2-1 Pumas (resultado más probable)
  • Toluca 1-0 Pumas
  • Toluca 3-1 Pumas
  • Empate 1-1
  • Toluca 2-2 Pumas

Te recomendamos:

Tigres vs. América: fecha, hora, dónde ver el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 y quién ganará, según la IA

Deportes

Tigres vs. América: fecha, hora, dónde ver el partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 y quién ganará, según la IA

Cruz Azul vs. Santos, Apertura 2025: ¿quién ganará según la ¿IA?

Deportes

Cruz Azul vs. Santos, Apertura 2025: ¿quién ganará según la ¿IA?

Pumas Femenil, varadas en AICM antes del duelo con Mazatlán

Deportes

Pumas Femenil, varadas en AICM antes del duelo con Mazatlán

Clásica de Hamburgo 2025: ¿cuándo y dónde ver correr a Isaac del Toro?

Deportes

Clásica de Hamburgo 2025: ¿cuándo y dónde ver correr a Isaac del Toro?

Etiquetas: , , ,