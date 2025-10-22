GENERANDO AUDIO...

Conoce a quienes la IA considera de los pilotos de F1 más guapos. FOTO: AFP

La Fórmula 1 no solo reúne a los mejores pilotos del mundo, también a algunos de los hombres más admirados por su estilo, presencia y carisma fuera de las pistas. A lo largo de los años, las redes sociales y las revistas de moda han convertido a varios corredores en auténticos íconos del glamour, seguidos por miles y admirados por una gran cantidad de gente. Por eso te dejamos el top 5 pilotos más guapos de la Fórmula 1 en la temporada 2025, de acuerdo con la inteligencia artificial.

Top 5 pilotos más guapos y carismáticos de la F1

ChatGPT fue la IA elegida para arrojar esta lista, basándose en menciones de medios como GQ, Vogue y Men’s Health, así como las tendencias de búsqueda en Google, Instagram y TikTok.

1. Charles Leclerc – Ferrari

El piloto monegasco es considerado el rostro más atractivo del paddock. Su elegancia, porte clásico y carisma lo han llevado a ser imagen de marcas como Giorgio Armani y IWC. Además, sus apariciones en alfombras rojas y sesiones de fotos lo han convertido en un ícono del estilo europeo.

El joven piloto nacido en Mónaco el 16 de octubre de 1997, fue campeón de la Copa Mundial de Karting en 2011, y de GP3 Series en 2016 y del Campeonato de Fórmula 2 de la FIA en 2017, ambas como debutante.

Fórmula 1 detalla que en GP3 y Fórmula 2, demostró una deslumbrante variedad de habilidades, desde pole positions fulgurantes y victorias imponentes, lo que le permitió ascender a la F1 en 2018.

De acuerdo con Stats F1, hasta la fecha cuenta con ocho campeonatos.

2. Lewis Hamilton – Ferrari

El siete veces campeón mundial es sinónimo de moda y vanguardia. Lewis Hamilton ha colaborado con firmas como Tommy Hilfiger y Puma, destacando por sus atuendos arriesgados y su actitud segura. Es uno de los pilotos con mayor influencia en la industria de la moda masculina.

Es el piloto con más victorias en la Fórmula 1 con un total de 105, la mayoría con la escudería Mercedes, aunque actualmente forma parte de las filas de Ferrari.

F1 detalla que ascendió a la cima de la lista de pole positions de todos los tiempos por delante de su héroe Ayrton Senna, subió al primer lugar en la columna de victorias, superando al inimitable Michael Schumacher, y luego igualó los siete títulos mundiales del legendario alemán.

3. Carlos Sainz Jr. – Williams

El español combina carisma, elegancia y una sonrisa constante. Su imagen profesional y su presencia en eventos de lujo le han ganado fama de ser uno de los pilotos más atractivos del circuito.

Su trabajo en Red Bull demostró su trabajo y la lucha en las pistas, lo que hizo que se ganara el apodo de “Chilli”.

Sainz es hijo del doble campeón del mundo del rally y ha pasado por las mejores escuderías como Ferrari.

4. Lando Norris – McLaren

Con un estilo juvenil y relajado, Lando Norris se ha convertido en favorito entre los fanáticos más jóvenes. Su sentido del humor y cercanía con los seguidores refuerzan su atractivo natural dentro y fuera de la pista.

El británico cuenta hasta el momento con nueve victorias en los circuitos de la Fórmula 1, cuatro de ellas en 2024 y cinco en 2025, un piloto que ha sido un faro para la escudería, remontando posiciones.

5. George Russell – Mercedes

Elegante, discreto y con una imagen impecable, George Russell ha sido reconocido por su porte clásico y su aspecto refinado. Su estilo británico lo mantiene entre los más admirados de la parrilla.

El británico arrasó en el campeonato GP3 de 2017 y consiguió la corona de Fórmula 2 de 2018 bajo una inmensa presión.

De 2019 a 2021 compitió para la escudería Williams y cambió a Mercedes desde 2022. Hasta ahora acumula un total de cuatro victorias.

Las menciones honoríficas son para los siguientes lugares:

Pierre Gasly – Alpine

Oscar Piastri – McLaren

Max Verstappen – Red Bull

¿En qué se basa la selección de los pilotos más guapos y carismáticos de la F1 según la IA?

La elección de estos pilotos tuvo los siguientes criterios:

Popularidad digital: número de menciones, búsquedas y seguidores en plataformas como Instagram, X y TikTok

número de menciones, búsquedas y seguidores en plataformas como Instagram, X y TikTok Presencia mediática: apariciones en portadas y colaboraciones con revistas de moda internacionales

apariciones en portadas y colaboraciones con revistas de moda internacionales Campañas publicitarias: participación en marcas de lujo o deportivas de alto perfil

participación en marcas de lujo o deportivas de alto perfil Estilo personal y carisma: forma de vestir, actitud y conexión con los fans

El poder del estilo en la Fórmula 1

La presencia mediática de los pilotos ha crecido al ritmo de las redes sociales y de la serie Drive to Survive de Netflix, que ha mostrado una faceta más humana de los corredores. Hoy, ser parte de la F1 también implica proyectar una imagen fuerte, sofisticada y global.

Desde la elegancia clásica de Leclerc hasta el estilo moderno de Gasly o la frescura de Norris, la parrilla de 2025 demuestra que la velocidad y la moda pueden compartir el mismo podio.