Transmisión Giro de Italia 2025 en vivo: Resultado de Isaac del Toro y posiciones Etapa 17

El Giro de Italia 2025 entró a su etapa más importante, en la última y decisiva semana, teniendo al mexicano Isaac del Toro a la cabeza, como el poseedor de la maglia rosa.

La etapa 16 fue una de las más complicadas para el ciclista tricolor, dejando una dosis de drama y con un liderato que pende de un hilo, pues Del Toro resistió el ataque furioso de Richard Carapaz y Simon Yates en la montaña para seguir a la punta, aunque su ventaja se redujo a solo 26 segundos sobre el británico y 31 sobre el ecuatoriano, por lo que cada kilómetro restante será una batalla por la historia.

Tras la etapa 16 del Giro de Italia, Isaac del Toro se mantiene en lo más alto con un tiempo de 61:31.56, seguido de cerca por Simon Yates y Richard Carapaz. Las posiciones quedaron de la siguiente manera tras la etapa de este martes.

Isaac del Toro (UAD) – 61:31:56

Simon Yates (TVL) – +0:26

Richard Carapaz (EFE) – +0:31

Derek Gee (IPT) – +1:31

Damiano Caruso (TBV) – +2:40

Egan Bernal (IGD) – +3:23

Michael Storer (TUD) – +3:31

Antonio Tiberi (TBV) – +4:07

Giulio Pellizzari (RBH) – +4:36

Adam Yates (UAD) – +5:08

No olvides que el Giro de Italia 2025 está por Claro Sports, donde podrás vivir las cinco etapas restantes, en las que el mexicano Isaac del Toro busca bañarse de gloria, en busca de consagrarse como el campeón del primer Grand Tour del año.

¿Dónde ver la transmisión online del Giro de Italia en México?

Sigue la transmisión en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde tendremos todas las acciones y las emociones del Giro de Italia 2025. La transmisión estará disponible en los siguientes países: México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

¿A qué hora inicia la Etapa 17 del Giro de Italia 2025? Horarios de México, Colombia y Centroamérica

No te pierdas cada movimiento del pelotón en el Giro de Italia a partir de las 05:00 horas del centro de México. En Colombia será las 6:00 am y en Centroamérica que será aproximadamente a las 5:00 am (dependiendo de cada país).

