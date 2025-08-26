Tras salir del Cefereso, Julio César Chávez Jr. retoma entrenamientos

GENERANDO AUDIO...

¿Qué pasó con la audiencia a Julio César Chávez Jr.? – Foto: Reuters

El boxeador Julio César Chávez Jr. reapareció al inicio de esta semana en un video mientras entrenaba box en Hermosillo, Sonora, luego de salir del Cefereso 11, donde estaba recluido.

Este lunes fue grabado mientras entrenaba en el gimnasio de boxeo “Coliseo Boxing Club” de la capital sonorense, mientras que el establecimiento, a través de su cuenta de Instagram, confirmó que Chávez Carrasco retomó sus entrenamientos.

En la videograbación, se observa al excampeón del pugilismo golpeando sacos y realizando maniobras de su deporte.

Dicho gimnasio se ubica en una zona céntrica de Hermosillo, siendo notoriamente conocido por albergar a Juan Francisco “El Gallo” Estrada, así como a varios campeones mundiales. Incluso, en junio pasado, el mismo gimnasio recibió al padre de Julio César Chávez Jr., quien acudió a ejercitarse.

¿Cómo va el proceso contra Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Carrasco enfrenta acusaciones por el presunto delito de delincuencia organizada, por lo que fue aprehendido en Estados Unidos y luego traído a nuestro país, siendo recluido en el Cefereso 11, en la capital sonorense.

Ahí, tras poco más de un mes en prisión, a espera de que se definiera su situación jurídica, este jueves, durante una audiencia inicial, el juez le dictó la vinculación a proceso, aunque descartó la prisión preventiva, otorgándole la libertad condicional.

Por ello, el pugilista salió del Cefereso este domingo, para seguir el proceso en su contra desde en libertad, toda vez que la Fiscalía tiene tres meses para concluir con la investigación preparatoria, por lo que su próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre.

En tanto que la directora del Cefereso solicitó al juzgador que la próxima audiencia se realice de manera virtual, en vez de su formato presencial, justificando la petición con el temor de que el boxeador sea blanco de algún ataque en su recorrido, pues entre la prisión y la sala de audiencias hay 40 kilómetros de distancia, poniéndolo en peligro, así como al personal encargado de su custodia.