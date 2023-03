Tras un año de cierre, el estadio Corregidora reabre sus puertas a eventos deportivos

Con un aforo del 75% de su capacidad, reabrió sus puertas el estadio Corregidora en Querétaro, luego de haber permanecido cerrado durante un año a la realización de eventos deportivos.

Fue el 5 de marzo del 2022 cuando hechos violentos empañaron la imagen del recinto, lo que derivó en una sanción de veto que se prolongó durante 12 meses.

Este domingo 19 de marzo, cientos de aficionados acudieron entusiasmados a la reapertura de actividades en el coloso del Cimatario.

En medio de fuertes medidas de seguridad, se revisó que al lugar no ingresara ningún objeto que pudiera ser utilizado como proyectil, incluso el acceso de plumas o palos de banderas estuvo prohibido.

“Para nosotros significa mucho, la verdad, eso de estar nada más en casa viéndolo, no es lo mismo que estar en el estadio, entonces para nosotros es una nueva oportunidad y a disfrutarlo”.

Al interior se controló la venta de cerveza, a fin de que la jornada se desarrollara sin incidentes. Para los seguidores del equipo de los Gallos Blancos, volver al estadio significó una nueva oportunidad.

Al menos mil 800 elementos de seguridad entre protección civil y policías vigilaron en cinco anillos de seguridad el ingreso al recinto.

Al encuentro acudió también el jugador brasileño Ronaldinho como “embajador de la paz” y para convivir con los aficionados.

“Para mí es una ilusión regresar a la cancha, me da sentimiento porque aquí crecimos y lo llevamos en la sangre e igual estamos tratando de inculcarle a mi bebé el amor a la playera. Me partió mi corazón el saber que la afición no somos así, somos una afición sana“.

Schoestan Mata, aficionado.