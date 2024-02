Travis Kelce revela por qué le va al América de la Liga MX

Travis Kelce habló de porqué apoya al América. Foto: AFP

Travis Kelce es el jugador con mayor expectación fuera de la cancha de la NFL por su relación con la cantante Taylor Swift y dentro de la cancha por lo que pueda hacer en el Super Bowl 2024 para sus Kansas City Chiefs que enfrentarán a los San Francisco 49’s, peor otro detalles es que el jugador habló de porqué apoya al América de la Liga MX.

Como parte de las actividades previas al Super Bowl 2024, los jugadores atienden a los medios de comunicación, uno de los jugadores más buscados es Travis Kelce, en una de esas conferencias el ala cerrada recordó su visita a México y explicó porque apoya al América.

Kelce reveló porque desarrolló gusto por el América: “No te mentiré me gustan los colores y el jersey hecho por Nike. Me di cuenta cuando fuimos a jugar a la CDMX de que ese era el equipo de la ciudad y de que jugaríamos en su estadio fue muy cool que todo eso se diera al mismo tiempo tan natural no sé mucho sobre la organización y los felicito por el título”.

Travis Kelce y los Chiefs visitaron México en 2019 cuando enfrentaron se enfrentaron a los Chargers en partido oficial de temporada, con resultado a favor de los de Kansas por 24-17.

El ala cerrada destacó la pasión de los aficionados mexicanos y claro, se dijo fan del tequila.

“Recuerdo mi experiencia de jugar en México, estar en la Ciudad de México, fue una experiencia grandiosa, la comida mexicana es maravillosa, la afición en México es increíble, el nivel de energía que ofrecen es legendario. Eso lo recordaré por siempre. Y me encanta el tequila”.