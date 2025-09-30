GENERANDO AUDIO...

Tyreek Hill se perderá toda la temporada con Miami. Foto: AFP

El receptor abierto Tyreek Hill se perderá toda la temporada con Miami, así lo dio a conocer la NFL en sus redes sociales. Esto, luego de que el llamado “cheetah” sufrió una grave lesión en el partido contra los Jets, en el último Monday Night Football.

Durante el encuentro en Hard Rock Stadium, Hill recibió un pase de Tua Tagovailoa, pero al salir del campo, producto de la tacleada que recibió, el defensivo de los Jets cayó con su cuerpo sobre los pies de “cheetah” y eso produjo una dislocación de rodilla. Además, el aún jugador de los “Dolphins” se rompió varios ligamentos en la rodilla.

Varias cirugías le esperan a Tyreek Hill

El famoso Insider, en Estados Unidos, Ian Rapoport destacó que si bien este martes 30 de septiembre se programó la cirugía para Tyreek Hill, aún se espera que el veloz receptor abierto aún pudiera tener más procedimientos quirúrgicos para poder quedar al 100%.

El futuro financiero de Tyreek Hill en incertidumbre

Ahora que Tyreek Hill se perderá toda la temporada con Miami, también salió a relucir el tema financiero. Ian Rapoport resaltó que el jugador no tiene garantizado su salario para 2026, cuando en teoría podría volver al emparrillado.

De acuerdo con el Insider, solo en caso de volver en el roster de los “Dolphins” en marzo del próximo año, se le pagarían 11 millones de dólares, más un bono de cinco mdd.

Ninguno de sus salarios para 2026 está garantizado ahora, pero $11 millones (de $29,9 millones) estarán totalmente garantizados si está en el roster en marzo, más un bono de $5 millones.

De esta manera, no solo Tyreek Hill se perderá toda la temporada con Miami, sino quizá habría jugado su último juego con las “Aletas”, pues el equipo podría evaluar no contar con “cheetah”, ahorrarse ese parte del dinero y buscar otro jugador (vía agencia libre o draft). O bien aguantarlo hasta su regreso, aunque considerando que su recuperación podría alargarse.