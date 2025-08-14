UEFA se posiciona contra Israel: “Dejen de matar niños, dejen de matar civiles”

GENERANDO AUDIO...

La UEFA se posiciona contra Isarael. Foto: Getty Images

La final de la Supercopa de Europa 2025, disputada en el Estadio Friuli de Udine, fue el escenario elegido por la UEFA para enviar un mensaje contra la violencia de Isarael en el conflicto de Gaza.

Antes del inicio del encuentro entre París Saint-Germain y Tottenham, una pancarta con la frase “Dejen de matar niños. Dejen de matar civiles” fue desplegada en el césped, junto a las alineaciones de ambos equipos.

El gesto, amplificado rápidamente en redes sociales, fue interpretado como una postura contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza.

Aunque el organismo no mencionó de forma directa al país, el contexto y la presencia de niños refugiados palestinos en la ceremonia de entrega de medallas reforzaron la lectura del mensaje.

Presencia de víctimas del conflicto

La Fundación para la Infancia de la UEFA invitó a dos menores palestinos para participar en el acto junto al presidente del organismo, Aleksander Ceferin.

Se trató de Tala, una niña de 12 años con problemas de salud que fue trasladada a Milán para recibir tratamiento médico ante la falta de recursos en Gaza, y Mohamed, un niño de 9 años que perdió a sus padres y sufrió heridas graves tras un ataque aéreo.

Según el comunicado previo de la UEFA, estos menores proceden de “zonas de conflicto”, recordando que su fundación también trabaja en países como Afganistán, Irak, Nigeria y Ucrania.

Críticas por ambigüedad

El mensaje generó debate, ya que algunos consideraron que la declaración era ambigua y no incluía una condena directa a Israel.

La postura del organismo cobró relevancia en un contexto en el que se le ha cuestionado por no reaccionar con mayor contundencia ante episodios recientes del conflicto.

La muerte de Suleiman al-Obeid, el “Pelé palestino”

La Asociación Palestina de Fútbol (PFA) informó que Suleiman al-Obeid, exjugador reconocido por su brillante trayectoria, fue asesinado el 6 de agosto de 2025 por disparos israelíes mientras esperaba ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza.

Ante esto, el futbolista egipcio Mohamed Salah, criticó públicamente que la UEFA no diera explicaciones por la muerte del jugador apodado el “Pelé palestino”, fallecido en Gaza.