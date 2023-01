Campeón indiscutible: video muestra cómo Brandon Moreno ganó en la UFC

Corría el tercer asalto cuando el tijuanense Brandon Moreno soltó un golpe en el rostro del brasileño Deiveson Figueiredo, que le dejó el ojo completamente cerrado y sin posibilidad de poder seguir en el cuarto round, dándole al mexicano el campeonato del peso mosca de la UFC.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que el nudillo de su pulgar izquierdo entra de lleno en la zona del ojo derecho de Deiveson Figueiredo, durante la pelea celebrada en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro, Brasil, lo que al principio durante la narración de la pelea se mencionó un piquete en el ojo.

Aunque continuó la pelea hasta la conclusión del tercer asalto, el doctor de la UFC entro a revistar a sudamericano, confirmando que no tenía visión por lo que concluyó el encuentro, dándole la victoria al Brandon Moreno por nocaut técnico.

La felicidad del mexicano por por ser el nuevo campeón unificado del peso mosca de la UFC no lo pudo ocultar en suelo brasileño, en donde el público abucheaba al tijuanense tras vencer a Deiveson Figueiredo, dando una peculiar declaración.

Al dar sus primeras impresiones sobre el triunfo, Moreno dijo que fue a buscar el triunfo para su familia; pero al ser cuestionaron sobre que significaba representar en esa pelea a México y ser el campeón como lo ha demostrado, primero dio una disculpa a la afición brasileña:

En su retirada del octágono, el ahora campeón unificado del peso mosca de la UFC, tuvo que salir resguardado por elementos de seguridad ya que los asistentes al Jeunesse Arena continuaban abucheando al mexicano, e incluso algunos recipientes con bebidas llegaron al oriundo de Tijuana, Brandon Moreno.

“Me preguntaban que qué había sentido cuando la gente me estaba abucheando, te voy a ser bien sincero, no sentí nada, mi cabeza está loca, mi cabeza estaba en un mood en el que yo estaba 100% enfocado en lo que tenía que hacer y eso era todo. Al final la gente no sé si se confundió o algo porque me empezaron a abuchear con todo pensando que le había picado el ojo a Deiveson, pero fue un ganchazo directo al ojo derecho que lo abrió horriblemente”.

Brandon Moreno.