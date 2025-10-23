¡Un argentino muy charro! Franco Colapinto vibra con el apoyo de México

GENERANDO AUDIO...

El cariño mexicano conquista a Franco Colapinto | Claro Sports

El piloto argentino Franco Colapinto, integrante del Alpine F1 Team, compartió su entusiasmo por el cálido recibimiento de los aficionados mexicanos tras su llegada a la Ciudad de México, donde participará en el Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante un evento organizado por Renault, uno de los patrocinadores del equipo, Colapinto destacó la conexión especial que siente con el público latinoamericano. “Sé que me quieren mucho. Creo que más no se puede. Muchas gracias, es un placer estar acá. Acabo de llegar a la Ciudad de México y es un honor este recibimiento. Sé el gran impacto que tiene Renault en México y en Argentina”, expresó el piloto. LEE LA NOTA COMPLETA, AQUÍ.