Un autogol da la victoria al Chelsea ante el Benfica en el regreso de Mourinho

Chelsea vence al Benfica gracias a un autogol | Adrian Dennis / AFP

El Chelsea suma su primera victoria en esta edición de la UEFA Champions League, al vencer 1-0 al Benfica, aunque el tanto no fue hecho por un jugador blue.

El colombiano Richard Ríos marcó en propia puerta al minuto 18 y fue el único tanto del encuentro, que marcó el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge.

Tres puntos valiosos para el equipo campeón del último Mundial de Clubes, que había comenzado la Champions con derrota en su visita al Bayern.

