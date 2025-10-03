GENERANDO AUDIO...

Trionda será el balón de alta tecnología del Mundial 2026. FOTO: AFP

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó de manera oficial el balón del Mundial 2026, a tan solo ocho meses de que se celebre el evento internacional que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

La marca encargada del diseño es Adidas, que buscó rendir homenaje a los tres países sede con un nuevo esférico creado especialmente para la justa mundialista.

¿Cómo es el balón Trionda del Mundial 2026?

El balón Trionda del Mundial 2026 presenta una mezcla de colores rojo, azul y verde, representando las banderas de los países anfitriones.

México : un águila en el color verde junto a la palabra Trionda

: un águila en el color verde junto a la palabra Trionda Canadá : una hoja de maple en rojo con el logotipo de Adidas

: una hoja de maple en rojo con el logotipo de Estados Unidos : estrellas en color azul con el logotipo oficial del Mundial de Futbol

: estrellas en color azul con el logotipo oficial del Se incluyen detalles en dorado en alusión a la Copa del Mundo

La base del esférico es blanca y está compuesta por cuatro paneles únicos que mejoran la aerodinámica y una zona texturizada con forma de ondas.

Tecnología del balón Trionda

El balón Trionda incorpora un sensor de movimiento de 500 Hz, capaz de enviar datos en tiempo real para apoyar el sistema VAR, midiendo impacto, fuerza y velocidad.

Esta tecnología permitirá confirmar si el balón cruzó la portería o detectar posibles fueras de lugar.

Se menciona en redes sociales que el esférico fue probado en los 16 estadios donde se disputará el torneo, incluso bajo distintas condiciones climáticas de los tres países sede.

El balón estará disponible a la venta a partir del viernes 3 de octubre de 2025 con una certificación FIFA Quality Pro.