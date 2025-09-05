US Open 2025: Sabalenka y Anisimova se enfrentan en la final femenil, horario y dónde ver

GENERANDO AUDIO...

Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova se enfrentarán en el Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows este sábado como parte de la final del US Open 2025.

Este duelo revive la reciente semifinal de Wimbledon, donde la bielorrusa se impuso, pero ahora la historia podría tener un nuevo capítulo en Nueva York.

Fecha y hora de la final femenina del US Open 2025

Fecha y hora de la final entre Sabalenka y Anisimova ¿Cuándo? Sábado 6 de septiembre 2025

Sábado 6 de septiembre 2025 ¿A qué hora? Por confirmar

Por confirmar ¿En dónde? Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, Nueva York

Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, Nueva York ¿Dónde verlo? ESPN y Disney+

Sabalenka, en busca de la defensa del título

Aryna Sabalenka, número 1 del ranking WTA llega con la experiencia de haber superado a rivales de alto nivel a lo largo del torneo.

Su semifinal frente a Jessica Pegula fue un ejemplo de resiliencia, tras perder el primer set 4-6, logró remontar con parciales de 6-3 y 6-4 para asegurarse su pase a la final.

Con este triunfo, Sabalenka persigue su segundo título consecutivo en el US Open, un logro que no se ve desde la era de Serena Williams, y su cuarto Grand Slam en total tras sus victorias en el Australian Open 2023 y 2024, además del US Open 2024.

La bielorrusa destacó la dificultad de sus encuentros y la consistencia de su juego: “Fue un partido muy difícil, jugó un tenis increíble. Estoy feliz de estar en la final nuevamente”, declaró tras su victoria.

Anisimova busca su primer título en Nueva York

Del otro lado de la cancha, Amanda Anisimova, novena en el ranking, llega a su primera final del US Open tras una impresionante remontada contra Naomi Osaka en semifinales.

Después de perder el primer set en tiebreak, la estadounidense se mantuvo firme, ganó el segundo set también en tiebreak y cerró con un contundente 6-3 en el tercero, demostrando madurez y capacidad de concentración bajo presión.

Esta final representa para Anisimova la oportunidad de resarcirse tras su dura derrota en Wimbledon frente a Iga Swiatek hace apenas dos meses, y consolidar una gran temporada en el tenis femenino.

Camino hacia la final

Aryna Sabalenka:

Primera ronda: 7-5, 6-1 a Rebeka Masarova (108°).

Segunda ronda: 7-6 (4), 6-2 a Polina Kudermetova (67°).

Tercera ronda: 6-3, 7-6 (2) a Leylah Fernández (30°).

Octavos: 6-1, 6-4 a Cristina Bucsa (95°).

Cuartos: Paso por abandono de Marketa Vondrousova (60°).

Semifinal: 4-6, 6-3, 6-4 a Jessica Pegula (4°).

Amanda Anisimova:

Primera ronda: 6-3, 6-2 a Kimberly Birrell (83°).

Segunda ronda: 7-6 (2), 6-2 a Maya Joint (43°).

Tercera ronda: 6-4, 4-6, 6-2 a Jaqueline Cristian (50°).

Octavos: 6-0, 6-3 a Beatriz Haddad Maia (22°).

Cuartos: 6-4, 6-3 a Iga Swiatek (2°).

Semifinal: 6-7 (4), 7-6 (3), 6-3 a Naomi Osaka (24°).

Una final histórica en el horizonte

Con Sabalenka buscando consolidar su hegemonía y Anisimova luchando por su primer título en este torneo, la final femenina del US Open 2025 se perfila como un enfrentamiento imperdible.