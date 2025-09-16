Uziel Muñoz cumple promesa a su hermano con histórica plata: “Va dedicada hasta el cielo”

GENERANDO AUDIO...

Uziel Muñoz ganó plata en el Campeonato Mundial de Atletismo. Foto: AFP

Uziel Muñoz regresó a la Ciudad de México, este martes 16 de septiembre, tras ganar la medalla de plata en impulso de bala del Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, presea que se la dedicó a su hermano.

“De la mejor forma se lo pude demostrar con la plata, agradecerle al cielo, agradecerle a él, va dedica hasta el cielo. Así que ese es el mejor sabor de boca que me queda”. Uziel Muñoz, medallista de plata

Con un lanzamiento de 21.97 metros, el chihuahuense se convirtió en el primer latinoamericano en subir al podio en esta disciplina.

Uziel Muñoz cumplió su promesa en Tokio

En 2017, Muñoz le aseguró a su hermano que subiría al podio mundial. En Tokio 2021, esa meta quedó pendiente, pero ahora, con la plata colgada al cuello, el lanzador confesó que el recuerdo de Mateo fue el anclaje emocional que lo impulsó, así lo hizo saber a Claro Sports.

“Cuando llegué al estadio le dije: aquí fue la promesa que en 2017 te hice. En 2021 no se nos dio, pero hoy sí. Te lo demuestro con esta medalla de plata”, compartió conmovido.

El gesto, más allá de lo deportivo, simboliza para él un acto de gratitud y lealtad familiar, que convierte el triunfo en un hecho profundamente personal.

Una revancha en Tokio y un camino de obstáculos

El escenario japonés representaba una revancha pendiente. Muñoz no pudo debutar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, y por eso asumió cada lanzamiento del Mundial como si estuviera en unos Juegos Olímpicos.

La hazaña se engrandece si se consideran las adversidades: apenas cinco meses antes, el mexicano había sido operado del tobillo, lo que redujo drásticamente su preparación. A esto se sumaron problemas administrativos con la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, que incluso puso en duda su participación.

Pese a ello, el atleta optó por enfocarse en lo positivo: entrenar en Hiroshima para adaptarse al clima y mantenerse mentalmente firme.

Orgullo patrio y mirada a Los Ángeles 2028

Que el triunfo llegara en septiembre, mes de su cumpleaños y de la Independencia de México, le dio a la conquista un carácter simbólico. “Representa más para México que para mí. Es un logro colectivo, un motivo de orgullo nacional”, afirmó a Claro Sports.

Consciente de que lo más difícil será mantenerse en la élite, Muñoz ya piensa en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, con la convicción de lanzar por encima del récord mexicano y pelear por el podio.