¿Vas al GP de México? Así puedes llegar al Autódromo sin quedarte atorado en el tráfico

¿Cómo llegar en transporte al GP de Mexico?

El Gran Premio (GP) de México 2025 está muy cerca y, como cada año, miles de fanáticos se preparan para vivir la máxima fiesta de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero antes de escuchar rugir los motores, es importante planear cómo llegar al recinto, pues no habrá estacionamiento disponible durante el evento.

La recomendación principal de los organizadores es utilizar el transporte público o los servicios de transportación remota, así como el sistema Ticket2Ride de Ticketmaster, que ofrece traslados directos al Autódromo.

Transporte público para llegar al GP de México 2025

El acceso más práctico es por medio del Metro, Metrobús o Trolebús, que tienen estaciones muy cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez:

Metro (Línea 9): Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Metrobús (Línea 2): Iztacalco y UPIICSA.

Trolebús (Línea 2): Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.

Estas opciones son las más convenientes para evitar el tránsito que suele concentrarse en los alrededores del recinto durante los días del evento.

Ticket2Ride, transporte oficial del evento

Otra alternativa cómoda es el sistema Ticket2Ride, un servicio oficial de transporte disponible por cada día del GP de México, tiene un costo de $350 pesos más cargos por servicio y puede adquirirse directamente a través de Ticketmaster.

Este sistema ofrece traslados de ida y vuelta al Autódromo desde cinco puntos de la ciudad:

Mundo E

Interlomas

Perisur

Condesa

Plaza Lindavista

Carpool y rutas inteligentes desde la app

El GP de México también cuenta con una comunidad de carpool dentro de su aplicación oficial. En la sección “Plan de Movilidad”, al pulsar el botón “Conócela aquí”, podrás descargar la app Tribuu (disponible para iOS y Android).

Una vez dentro, el sistema conectará automáticamente al usuario con la red del Gran Premio Mexicano; si solicita un código, sólo habrá que seleccionar la red “Gran Premio Mexicano” e ingresar a F1MEXICO.

Con esta función será posible coordinar viajes compartidos, dividir gastos y reducir la cantidad de autos que llegan al evento.

Además, en la misma sección está la herramienta “Traza tu ruta”, desarrollada en alianza con Ualabee, que permite consultar las rutas más rápidas y eficientes para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez desde cualquier punto de la ciudad.