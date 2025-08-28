Max Verstappen celebra regreso de “Checo” Pérez a la F1: “Siempre nos hemos llevado muy bien”

GENERANDO AUDIO...

Verstappen manda mensaje a “Checo” Pérez. Foto: Getty

El piloto Max Verstappen mandó un emotivo mensaje a Sergio “Checo” Pérez por su reciente nombramiento como conductor de la escudería Cadillac, a partir de la temporada 2026 en la F1.

Durante la rueda de prensa del GP de Países Bajos 2025, el neerlandés compartió que al enterarse del regreso de Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo, no dudo en felicitarlo.

“Cuando vi que salieron las noticias le envié un mensaje (a Checo), estoy muy feliz de que haya conseguido un asiento, él es grandioso, siempre nos hemos llevado muy bien.” Max Verstappen, piloto de Red Bull

Asimismo, el piloto de Red Bull recalcó que se encuentra muy feliz de verlo de vuelta en la parrilla, pues sabe que se trata de otra oportunidad en la F1 y que el tapatío está consciente de ello.

Verstappen fue el primero en felicitar a “Checo” Pérez

Justamente, el propio piloto de Guadalajara fue quien dijo ante la prensa (en otro evento) que Max Verstappen fue el primer piloto de toda la Formula 1 que lo felicitó, pues dijo, hay un chat donde están los conductores y ahí la mayoría le escribió para desearle lo mejor en su regreso.

¿Quiénes más lo felicitaron?

Ahora que trascendió que Verstappen mandó un mensaje a “Checo” Pérez, y fue el primero en hacerlo, el propio oriundo de Jalisco dio otros nombres que igualmente le desearon lo mejor, como:

“Max fue el primero, excompañeros como Gasly, Franco (Colapinto), me escribieron. Hay un chat en el que la mayoría pudieron mensajes. Fue bueno ver que todos están felices de que regreso.” Sergio Pérez

Franco Colapinto emocionado por el regreso de “Checo” Pérez

La periodista Guillermina Cardoso compartió algunas palabras del piloto argentino, Franco Colapinto, sobre la vuelta del piloto tapatío, con quien formó una buena amistad recientemente: