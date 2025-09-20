Verstappen se queda con la pole en Bakú dentro de una qualy históricamente caótica

GENERANDO AUDIO...

Verstappen, poleman en Bakú. | Reuters.

Max Verstappen se llevó la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull firmó la vuelta más rápida en los minutos finales de una clasificación caótica que se extendió por más de una hora y media y que estuvo marcada por un récord histórico de seis banderas rojas. El neerlandés partirá primero en la carrera de este domingo, acompañado en la primera fila por Carlos Sainz con Williams, que aprovechó el corte intermedio para asegurar su mejor resultado de la temporada. Liam Lawson completó el top 3 con Racing Bulls en la mejor clasificación de su carrera hasta el momento. Lee la crónica completa aquí.

Te puede interesar