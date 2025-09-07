Verstappen vuelve a la cima del podio en Italia tras ocho carreras sin victoria

GENERANDO AUDIO...

El neerlandés consiguió su tercer triunfo de la temporada | Reuters

El Gran Premio de Italia volvió a ofrecer un espectáculo marcado por la tensión, la estrategia y la polémica. En el mítico Autódromo Nazionale de Monza, Max Verstappen recuperó su mejor versión y puso fin a una racha de ocho carreras sin victoria, devolviendo a Red Bull al primer escalón del podio tras semanas dominadas por McLaren. El neerlandés encontró en el “Templo de la Velocidad” el escenario ideal para reivindicarse, con una actuación que recordó al dominio de temporadas pasadas.

Detrás, el equipo de Woking vivió un domingo agridulce. Lando Norris y Oscar Piastri completaron el podio, pero la tensión interna marcó el desenlace. El británico perdió tiempo por una parada lenta en boxes que lo relegó ante su compañero, y aunque el australiano se perfilaba para ampliar su ventaja en el campeonato, desde el muro llegó la orden de devolver la posición. El resultado final dejó a Norris segundo y a Piastri tercero, en una decisión que desató controversia en el garaje.