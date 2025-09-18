Victoria para Barcelona en casa del Newcastle con doblete de Marcus Rashford

GENERANDO AUDIO...

Marcus Rashford conduce el triunfo del Barcelona. AFP

El FC Barcelona debutó en la UEFA Champions League 2025 con una valiosa victoria por 1-2 ante el Newcastle United en St. James’ Park. En un encuentro equilibrado durante la primera mitad, sin goles pero con varias llegadas por parte de ambos equipos, fue Marcus Rashford quien marcó la diferencia en la segunda parte con un doblete decisivo. El delantero inglés, recientemente incorporado a préstamo tras su paso por el Manchester United, anotó primero de cabeza tras un tiro de esquina al minuto 58 y luego con un potente disparo desde fuera del área en el 67’, consolidando así su primer gran actuación europea con la camiseta blaugrana.

A pesar del descuento de Anthony Gordon en el minuto 90, el equipo inglés no logró empatar el encuentro. Barcelona controló el ritmo del partido tras el segundo gol y realizó ajustes tácticos para mantener la ventaja, con destacadas intervenciones defensivas. Con este resultado, el equipo dirigido por Hansi Flick suma sus primeros tres puntos en el torneo y deja buenas sensaciones, especialmente por el rendimiento de Rashford, quien parece haber encontrado nuevo protagonismo en el esquema catalán. Newcastle, en cambio, deberá mejorar su defensa y eficacia ofensiva de cara a su próximo compromiso ante Bournemouth. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA CLAROSPORTS.COM