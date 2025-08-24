GENERANDO AUDIO...

Pelea de lucha libre termina mal en el cuadrilátero. FOTO: Getty images

Pelea se sale de control durante un evento de Knokx Pro Wrestling en Estados Unidos luego de que el peleador Raja Jackson atacara brutalmente a Stuart Smith, dejándolo inconsciente en el cuadrilátero.

En videos difundidos en redes sociales, se observa cómo Jackson golpea en repetidas ocasiones a Smith en el rostro, sin detenerse incluso cuando ya estaba inconsciente.

Imágenes fuertes, se recomienda discreción.

Pelea inició con un enfrentamiento previo en la calle

De acuerdo con las grabaciones compartidas en línea, la tensión entre los luchadores comenzó antes de lo ocurrido en el cuadrilátero.

En la calle, frente a otros peleadores, Stuart Smith le estrelló una lata en la cabeza a Raja Jackson, lo que habría detonado la agresión posterior en el ring.

Árbitro no intervino y compañeros detuvieron la pelea

El momento más crítico llegó cuando el hijo de Quinton “Rampage” Jackson continuó con los golpes pese a que su rival ya no reaccionaba.

El árbitro del combate no intervino, y fue hasta la llegada de otros luchadores al encordado que la golpiza pudo detenerse.

Aunque en la lucha libre suelen existir guiones que definen las peleas, este ataque se salió de control y terminó con consecuencias reales.

Stuart Smith fue hospitalizado de emergencia

De acuerdo con información del medio The Sun, el luchador Stuart Smith, conocido como Syko Stu, tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones.

La buena noticia es que el deportista ya se encuentra estable y en recuperación, tras recibir atención médica especializada.

Polémica entre show y agresión real

El incidente ha despertado debate en la comunidad de lucha libre y artes marciales mixtas, debido a la delgada línea entre la ficción de los espectáculos deportivos y los episodios de violencia descontrolada que ponen en riesgo la integridad de los luchadores.

El caso de Raja Jackson y Stuart Smith abre nuevamente la discusión sobre los límites del entretenimiento en el ring y la responsabilidad de árbitros y promotores en este tipo de eventos.