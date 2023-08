Video inédito de Jenni Hermoso y las jugadoras de España tras el beso de Luis Rubiales

Un video que circula en redes sociales muestra a Jenni Hermoso, y sus compañeras de la Selección Española campeona del mundo, bromeando sobre el beso que le dio Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

En las imágenes se ve a las jugadoras comparando lo sucedido con el beso entre Iker Casillas y su entonces pareja, Sara Carbonero, tras la final del Mundial de Sudáfrica 2010 en donde la Selección Varonil se llevó su primera Copa del Mundo.

Este martes 29 de agosto salió a la luz un nuevo video que muestra a Jenni Hermoso riendo al observar la foto del beso de Luis Rubiales al festejar la Copa del Mundo de España el pasado domingo 20 de agosto.

Asimismo, se le puede ver observando una fotografía de Iker Casillas y Sara Carbonero besándose en el festejo de la Copa Mundial de 2010. “Como Iker y Sara”, se le escucha decir a la número 10 de la Furia Roja.

“¿No lo habéis visto? Viene y me coge así”, añade la implicada al explicarle lo sucedido a otras seleccionadas que gritaban y bromeaban en el camión del equipo.

Posteriormente, las campeonas del mundo comienzan a entonar ‘Beso, beso, beso’, mientras una voz pregunta: ‘¿De quién?’ y le responden: ‘De Rubi (Luis Rubiales) con la Jenni (Jennifer Hermoso), que se han dado un pico’.

Al final del video que circula en redes sociales, aparece el directivo español que reconoce: ‘Parad, que me da vergüenza’. Jenni Hermoso no se ha pronunciado sobre las nuevas revelaciones.

Un día antes de dicho video surgió un fragmento de 12 segundos que muestra la secuencia del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. En él se puede observar como la volante se funde en un abrazo con el mandamás y éste queda con los pies en el aire.

El debate en redes sociales se concentró en si Jeniffer levantó al titular de la RFEF o si el presidente se abalanzó sobre la jugadora, por lo que tuvo que sostenerlo producto de dicha fuerza. Una vez que el dirigente vuelve a quedar de pie, procede a dar el beso de la polémica y darle una palmada en la espalda baja a Hermoso.

El 20 de agosto de 2023, España ganó el primer Mundial Femenil de su historia. Sin embargo, el triunfo de la “Furia Roja”se quedó opacado por el beso que Luis Rubiales, presidente de la RFEF, le dio a la campeona Jennifer Hermoso en las celebraciones.

Las críticas no se hicieron esperar y tanto los usuarios como funcionarios españoles solicitaron la renuncia del directivo. El viernes posterior, el propio Rubiales aseguró que no dimitiría, clamando que el beso fue consentido por la futbolista.

“Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (…) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó ‘eres un crack’ y yo le dije ‘¿un piquito?’ Ella dijo, ‘vale’“

Luis Rubiales