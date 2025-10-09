GENERANDO AUDIO...

Compañeros del futbolista temen por su vida. FOTO: Getty Images|Ilustrativa

El futbolista togolés Samuel Asamoah, del club Guangxi Pingguo, sufrió una grave lesión en el cuello durante un partido del campeonato chino de segunda división, luego de golpearse la cabeza contra un panel publicitario tras una jugada accidental.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando Asamoah intentaba proteger el balón para que saliera por la línea lateral. En ese momento, un jugador del Chongqing Tonglianglong lo empujó con el hombro, provocando que impactara violentamente contra una estructura colocada a escasos metros del campo.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción:

El diagnóstico: fracturas y riesgo de paraplejia en el futbolista

De acuerdo con un comunicado emitido por el Guangxi Pingguo, los exámenes médicos confirmaron que el jugador sufrió dislocación y fracturas en varias vértebras cervicales, además de un bloqueo vertebral y compresión nerviosa.

“Corre el riesgo de sufrir una paraplejia severa y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”, informó el club.

Operación exitosa y recuperación estable

El futbolista fue operado con éxito el miércoles en un hospital de Nanning, informó el Guangxi Pingguo en un segundo comunicado.

“Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable”, indicó la institución, sin ofrecer más detalles sobre su evolución o un posible tiempo de recuperación.

El jugador rival solo recibió tarjeta amarilla

El jugador del Chongqing Tonglianglong que empujó a Asamoah fue sancionado únicamente con una tarjeta amarilla, decisión que ha generado debate en redes sociales, donde aficionados y medios deportivos han cuestionado la seguridad en los estadios chinos y la cercanía de los paneles publicitarios con la línea de banda.