VIDEO: Tyreek Hill sufre grave lesión en partido contra los Jets

La pierna de Hill se dobló de forma antinatural. FOTO: Reuters

El receptor Tyreek Hill, figura de los Miami Dolphins, salió en camilla tras lesionarse la rodilla este lunes en el triunfo de su equipo 27-21 sobre los New York Jets, en el Hard Rock Stadium de Miami. El golpe ocurrió en el tercer cuarto, cuando fue derribado por el defensivo Malachi Moore.

Las imágenes del momento causaron preocupación, pues la pierna de Hill se dobló de forma antinatural. De inmediato, árbitros y médicos entraron al campo para atenderlo, antes de retirarlo con una férula y entre aplausos de los aficionados.

Tyreek Hill fue hospitalizado tras el partido

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, confirmó que Hill sufrió una luxación de rodilla. El jugador de 31 años fue trasladado al hospital, donde permanecerá en observación. “Sé que fue una luxación. Aparte de eso, mañana tendremos más información”, dijo el coach.

Hill, considerado uno de los mejores receptores de la NFL, llegó a los Dolphins después de brillar con los Kansas City Chiefs, equipo con el que ganó el Super Bowl en 2020. También fue pieza clave en la temporada siguiente, cuando Kansas volvió al juego por el título.

La lesión de Hill representa un duro golpe para Miami, que lucha por mantenerse en la cima de su división. El equipo y la afición esperan un parte médico más claro en las próximas horas.

La carrera y polémicas del receptor

Más allá de sus éxitos en el campo, la carrera de Hill también ha estado marcada por controversias. En 2014 se declaró culpable por un caso de agresión doméstica, y en 2019 fue investigado por presunta agresión infantil, aunque no hubo cargos en ese proceso.

El año pasado también protagonizó un incidente con la policía de tránsito en Miami, cuando fue detenido rumbo a un partido de los Dolphins. Fue esposado en el suelo y luego liberado, pues los cargos fueron retirados.