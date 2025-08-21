GENERANDO AUDIO...

La violencia se hizo presente en el Estadio Libertadores de América. Foto: AFP

Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile disputaban el miércoles la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando estalló una batalla campal entre las hinchadas en las gradas del Estadio Libertadores de América en Buenos Aires, Argentina.

El saldo de uno de los choques entre aficionados más violentos de los últimos tiempos: 19 heridos, dos de gravedad, y más de 100 detenidos, según autoridades.

De México a Argentina, pasando por Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, la imagen de la violencia en los estadios se repite, pese a los intentos por pacificar el deporte rey.

Tanto la FIFA como la Conmebol condenaron la violencia que se registró en el estadio ayer miércoles 20 de agosto y anunciaron que habrá sanciones.

En unotv.com hacemos un recuento de los hechos violentos que opacaron la fiesta del futbol dejando una mancha en uno de los deporte más populares del mundo.

Querétaro vs. Atlas (México, 2022)

El futbol mexicano registró una de las escenas más lamentables de la historia reciente del futbol cuando en el Estadio La Corregidora en el partido entre Querétaro vs. Atlas, jugado en marzo de 2022, dejó decenas de heridos graves generando un escándalo internacional.

América vs. Sao Caetano (México, 2024)

En un partido correspondiente a la Copa América, el 11 de mayo de 2004 se registró una batalla campal entre América y Sao Caetano en la cancha del Estadio Azteca.

Cuautémoc Blanco fue señalado como el responsables y fue sancionado un año de todas las competencias organizadas por la Conmebol. Debido a esa situación hubo varios detenidos.

Atlético de San Luis vs. Querétaro (México, 2019)

Uno de los episodios más negros en la Liga MX se vivió en octubre de 2019 cuando la barra de San Luis respondió las agresiones de los aficionados visitantes. Aquel encuentro fue suspendido al 83’ y el estado Alfonso Lastras, escenario de aquella pelea campal fue vetado.



Liverpool vs. Juventus (Bélgica, 1985)

La final de la copa europea del 29 de mayo de 1985 iba a ser una celebración del futbol: una contienda entre dos de los mejores equipos del continente, el Liverpool y la Juventus. Pero antes del pitazo inicial comenzó la contienda, protagonizada por hooligans del Liverpool, que terminó en una de las peores tragedias jamás vividas en un estadio: 39 muertos aplastados por la multitud en estampida.

Bolton vs. Stoke City (Nápoles, 1955)

En 1946 hubo 44 muertos y 500 heridos en Bolton, por peleas multitudinarias en el Bulden Park, en un encuentro entre el Bolton y el Stoke City. Nueve años más tarde, en 1955, una nueva tragedia dejó 152 muertos en Nápoles, tras unos incidentes provocados por un penalti pitado a favor del Bolonia, en un partido contra el Nápoles.

Perú vs. Argentina (Lima,1964)

El 24 de mayo de 1964 murieron 301 aficionados en el Estadio Nacional de Lima durante el partido de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio entre Perú y Argentina. La policía lanzó gases lacrimógenos contra la multitud, que protestaba por la anulación de un gol, lo que provocó una avalancha mortal.