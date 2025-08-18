GENERANDO AUDIO...

La violencia se hizo presente una vez más en el futbol mexicano. Los partidos Tigres vs América y Chivas vs Juárez, correspondientes a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025, se vieron manchados por riñas en las tribunas, hechos que la Liga MX condenó.

Riña en Tigres vs América deja lesionados y detenidos

La victoria de los dirigidos por André Jardine pasó a segundo plano por el conato de violencia que protagonizaron aficionados de los Tigres en las gradas del estadio Universitario al finalizar el encuentro.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran las riñas que se presentaron al finalizar el encuentro. La primera de ellas se registró al interior del estadio, exactamente en la Zona Norte, donde aficionados felinos se agarraron a golpes.

Pierde Tigres su primer partido en el Uni con Guido y pasa esto en Zona de Gol Norte.



La segunda se presentó al exterior del Universitario. Altercados entre aficionados de ambas escuadras se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Agresión durante Chivas vs Juárez a familia de jugador

Por otra parte, el encuentro entre Chivas vs Juárez se vio opacado por agresiones hacia la familia del jugador Ángel Zaldívar, quien actualmente milita en el cuadro fronterizo, pero antes portaba los colores rojiblancos.

Zaldívar denunció en redes sociales que su hermano y su sobrina fueron agredidos en la tribuna. Incluso su hermano terminó con la nariz rota.

Liga MX se pronuncia y condena hechos

La Liga MX se pronunció mediante un comunicado. Indicó que derivados de los hechos violentos tras finalizar el encuentro Tigres vs América, dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades.

Mientras que por el acto de violencia en el partido Chivas vs Juárez, la persona que agredió al hermano del jugador de Juárez FC ya fue identificada e indicó que el Club Guadalajara apoyará al afectado.

Por último, condenó ambos hechos y reiteró su rechazo a la violencia dentro y fuera del terreno de los estadios.

