“Me sabe muy mal por él”: Xavi Hernández está en shock por detención de Dani Alves

Xavi Hernández, actual técnico del FC Barcelona, se reconoció en “estado de shock” por la detención de su excompañero de equipo, Dani Alves, por un cargo de agresión sexual por el que fue trasladado a prisión preventiva durante la mañana del pasado viernes 20 de enero.

En conferencia de prensa, Xavi Hernández fue cuestionado sobre la situación actual de Dani Alves, con quien compartió vestidor por casi ocho años en una de las mejores generaciones de la historia del Barça. Al respecto, de su situación legal, el estratega blaugrana se dijo sorprendido y confió en la resolución de la justicia española.

“Creo que, como todo el mundo, estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock conociendo a Dani, la verdad es lo primero que me viene a la cabeza. Después, es un tema de la justicia y la justicia, de alguna manera, dictará lo que sea. Ahí no podemos entrar, en cuanto a Dani, me sabe muy mal por él”.

Xavi Hernández, DT de Barcelona.