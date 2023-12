América gana la final y ya hay fecha para el Clausura 2024 de la Liga MX

Anuncian calendario para el Clausura 2024 de Liga MX. FOTO: Cuartoscuro

Ya fue compartido un adelanto del calendario del Clausura 2024 de la Liga MX, durante el medio tiempo de la final del Apertura 2023, Mikel Arriola presidente ejecutivo de la Liga MX BBVA.

El Apertura 2023 de la Liga MX llegó a su fin con una victoria trepidante de América sobre Tigres UAN, donde las Águilas lograron colocar tres goles a cero en tiempos de compensación.

Lo que agrega una nueva estrella para los de Coapa que ganan en casa, nuevamente en el Estadio Azteca y frente a su afición.

Ver más ¡¡Terminó el partido!!



En una #GranFinal que se definió en los tiempos extra, el @ClubAmerica se impuso 3-0 a los @TigresOficial y consiguió su título #14 de la #LigaBBVAMX. 👏👏



Global 4-1.#LigaBBVAMX | #Apertura2023 pic.twitter.com/rs1FAagEct — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 18, 2023

Presentan calendario del Clausura 2024

Aun sin terminar la final, Mikel Arriola decidió adelantar lo que viene para el próximo año en la Liga MX.

La jornada 1 de la Liga MX arrancará con el encuentro entre Mazatlán y el Atlético San Luis el próximo viernes 12 de enero de 2024, entre los encuentros que podremos ver al inicio de esta temporada estará Querétaro vs Toluca, Cruz Azul vs Pachuca y León vs Tigres.

En la segunda jornada podremos ver uno de los encuentros con más afición, donde se enfrentará el subcampeón de este año contra las Chivas del Guadalajara, así como el Atlético San Luis vs Pumas.

Cabe mencionar que la habrá jornadas que se repartan en múltiples días como la primera y la novena.

Otro de los grandes partidos esperados por la afición mexicana es el de Pumas vs Chivas que se discutirá el 24 de febrero en el estadio AKRON.

Pero también veremos un duelo entre los capitalinos Cruz Azul y el actual campeón América.

Tigres podrá buscar su revancha el 9 de marzo, al volver a verse las caras con América en la jornada 11.

La jornada 12 tendrá el clásico nacional entre Chivas y América, así como la jornada 13 se enfrentarán Pumas vs Cruz Azul.

El clásico regio estará pactado para la jornada 15 y que se llevará a cabo entre Tigres y Rayados el sábado 13 de abril.

El esperado Pumas vs América llega hasta la jornada 16 y el clásico tapatío, entre Chivas y Atlas para el 13 de abril en la jornada 17.

¿Ya hay hasta fecha para la final del Clausura 2024?

En efecto, ya tenemos incluso fecha para la final del Clausura 2024 que se espera sin contratiempos se pueda realizar el próximo domingo 26 de mayo.

Cabe mencionar que hay Play-in para el 2 y 5 de mayo, y que veremos una interrupción en la jornada regular por partidos entre las selecciones entre el 18 y el 28 de marzo.

Ya puedes ir apartando las fechas para el torneo y comprando las botanas para los partidos que quieras ver de la Liga MX o incluso buscar los boletos para acudir al estadio a ver a tu escuadra favorita en el Clausura 2024.