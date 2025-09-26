Zafarrancho en programa deportivo en Perú: lo verbal escaló a los golpes

GENERANDO AUDIO...

Pelea en pleno programa deportivo en Perú. Foto: Getty

Silvio Valencia y Evaristo Cruz “Chevaristo”, dos periodistas se golpearon en plena transmisión del programa deportivo en Perú “Mira lo que habla”. Esta pelea se desató luego de los comentarios hechos sobre el club Alianza Lima, y su eliminación de la Copa Sudamericana.

Poco a poco la diferencia de opiniones se trasladó a lo físico, y luego de algunas provocaciones, los golpes y empujones quedaron registrados en la transmisión, hecho que después se volvió viral en el mundo de las redes sociales.

Video de la pelea entre comentaristas en Perú

Durante el programa deportivo en Perú “Mira lo que habla”, Silvio Valencia y Evaristo Cruz “Chevaristo” estuvieron provocándose luego de no respetar la postura del otro.

El punto culminante llegó cuando “Chevaristo” lanzó su amenaza “Cuando me pare, corta eh”. Esto no pasó desapercibido por Valencia, quien lejos de amedrentarse, se engalló y se levantó él primero de su silla, en clara provocación contra Evaristo Cruz.

El resto de los colegas trataron de apaciguar un poco la situación, pero ya era demasiado tarde, pues “Chevaristo” se quitó sus lentos oscuros se levantó de su silla y fue atrás de las cámaras para invitar a Valencia y arreglar de una vez por todas sus diferencias.

“¿Qué quieres amenazarme?” se alcanzó a escuchar de fondo, pero Valencia se quedó en su lugar sin caer en esa provocación. Al ver que su “rival” no le hacía caso Evaristo Cruz volvió al set del programa deportivo en Perú.

Sin embargo, antes de sentarse levantó su puño derecho y lo estampó contra la humanidad de Silvio Valencia. De este modo, ambos se enfrascaron y terminaron cayendo contra el suelo donde los golpes y empujones continuaron hasta el término de su discrepancia.

¿Qué pasó con Alianza Lima en la Copa Sudamericana?

La eliminatoria correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana enfrentó a la Universidad de Chile vs. Alianza Lima. En el partido de ida no se hicieron daño, y en el encuentro quedó igualado con cero anotaciones, esto el pasado 18 de septiembre.

Para el jueves 25 de septiembre, se jugó la vuelta, donde finalmente el club chileno venció al peruano por marcador de 2-1. Con ello, la “U” de Chile consiguió su pase a las semifinales del torneo ante el cuadro argentino de Lanús.