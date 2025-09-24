Zayu, Maple y Clutch: estos son los nombres de las mascotas del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Zayu es el nombre de la mascota de México para el Mundial 2026. Foto: CUARTOSCURO

Zayu es el nombre de la mascota de México para el Mundial de 2026, así lo reveló la FIFA este miércoles en redes sociales. Además, el máximo organismo de futbol en el planeta también anunció a Maple (para Canadá) y Clutch (para Estados Unidos), como el nombre de los otros dos personajes del evento.

Sobre esta revelación, el pasado martes 23 de septiembre trascendió una publicación donde se puso “Las cosas buenas vienen de a tres…”. Con esto se dejó en interrogante quiénes y cómo serían los nuevos personajes que sean partícipes del magno acontecimiento del próximo año.

¿Quién escogió el nombre de las mascotas del Mundial de 2026?

Los tres países anfitriones contarán con su propio personaje. Y si bien, Zayu es el nombre de la mascota de México para el Mundial de 2026, además de Maple y Clutch, en cuanto a su apariencia, aún se desconoce.

Cabe señalar que, sobre el nombre de las mascotas del Mundial de 2026, la FIFA no dio a conocer ningún indicio sobre por qué la elección, o quiénes participaron para dicha designación.

¿Qué se sabe de la apariencia de las mascotas mundialistas?

En cuanto a la apariencia, esto sigue siendo un misterio, pues no se sabe cómo serán. Sólo podría pensarse que llevarían colores que identifiquen a cada país. En la publicación de los nombres de este miércoles, la mascota canadiense se vio envuelta de rojo, la mexicana de verde y la estadounidense de azul.

Además, se sabe que Maple es un portero

Mientras que Zayu es delantero

Y finalmente, Clutch es mediocampista

Fecha clave

Siguiendo la lógica de las publicaciones de la FIFA, el martes se reveló la llegada de las mascotas; el miércoles (hoy) se mostró el nombre de los tres personajes. Por lo que es muy probable que el jueves se enseñen cómo son.

¿Quiénes fueron las mascotas de México en los mundiales que se jugaron en nuestro país?

Ahorita se tiene que Zayu es el nombre de la mascota de México para el Mundial de 2026 (aunque falta por saber cómo es en apariencia), pero ahora se suma a la lista de personajes que han representado a nuestro país en eventos pasados:

Juanito: México 1970

Fue la mascota del Mundial de 1970, el primero que se realizó en México. Era un niño con sombrero mexicano y uniforme de futbolista. Simbolizó la juventud, la alegría y el entusiasmo del país anfitrión.

Pique: México 1986

Fue la mascota del Mundial organizado en México en 1986. Era un chile jalapeño con bigote, sombrero charro y un balón de fútbol. Representó la cultura mexicana a través de un alimento típico y el estereotipo del charro.