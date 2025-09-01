GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Cuartoscuro

El precio del dólar este lunes 1 de septiembre de 2025 se cotizó en 18.64 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 1 de septiembre de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.644000 por un dólar de los EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Dólar toca mínimo desde fines de julio, a la espera de dato laboral en EE. UU.

El dólar tocó mínimos de cinco semanas el lunes, mientras los inversores esperan la publicación esta semana de una serie de datos sobre el mercado laboral estadounidense que podrían afectar a las expectativas sobre la senda de relajación monetaria de la Reserva Federal.

Los operadores también están evaluando las cifras de inflación de Estados Unidos del viernes y un fallo judicial que dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales, así como la ofensiva del mandatario para despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook.

Los mercados monetarios ven cerca de un 90% de probabilidades un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Fed en septiembre y un total de unos 100 puntos básicos para el otoño boreal de 2026, según la herramienta FedWatch de CME.

Los inversores se centrarán en el informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes, que irá precedido de datos sobre ofertas de empleo y nóminas privadas.