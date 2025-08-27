GENERANDO AUDIO...

Precio del dólar hoy. Foto: Reuters

El precio del dólar este miércoles 27 de agosto de 2025 se cotizó en 18.68 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tipo de cambio hoy: ¿Cuánto vale el dólar este 27 de agosto de 2025?

El Banco de México con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.684300 EE. UU.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE. UU., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

El oro cae por la firmeza del dólar y una recogida de beneficios

El oro bajaba el miércoles, debido al fortalecimiento del dólar y a la recogida de beneficios de los inversores, después de que los precios tocaron máximos de más de dos semanas en la víspera.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, ganaba un 0,4%, encareciendo el lingote -tasado en el billete verde- para los tenedores de otras divisas.

“Los precios del oro se están comportando menos como una flecha y más como una pluma, con el dólar determinando la dirección predominante del viaje. La actual debilidad del precio del oro se debe probablemente a una cierta recogida de beneficios (…) ya que el impulso se desvaneció al alza”, dijo el analista independiente Ross Norman.

El lingote alcanzó el martes su nivel más alto desde el 11 de agosto, después de que el intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook socavó la confianza en la independencia del banco central y, de forma más amplia, en los activos estadounidenses, impulsando la demanda de refugio.

Cook presentará una demanda para evitar que Trump la despida, dijo su abogado, dando inicio a lo que podría ser una prolongada pugna legal sobre el esfuerzo de la Casa Blanca para dar forma a la política monetaria de Estados Unidos.

“Los actores del mercado esperarán la decisión de los tribunales estadounidenses (respecto a si) Trump puede despedir a Cook o no, antes de que el oro reaccione con más fuerza”, añadió Giovanni Staunovo, analista de UBS.

En otros metales preciosos, la plata al contado caía un 0,8%, a 38,27 dólares la onza; el platino perdía un 0,8%, a 1.337,38 dólares; y el paladio bajaba un 0,2%, a 1.091,99 dólares.

